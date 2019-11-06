Необычные факты о кроссвордах

В мире случается много чего интересного и необычного. Но вот найти эту информацию можно иногда в специальных источниках. Самые интересные факты обо всем обнаружить, например, возможно на сайте «crossword.nalench.com», посвященном кроссвордам. Удивительно, но хоть большинство видов развлечений прошлых десятилетий утратили смысл.

Есть и те, что с момента появления продолжают удерживать лидирующие позиции и не теряли ни разу популярности. И к таким видам развлечения, относятся именно кроссворды. Мало кто знает, что появление первого кроссворда произошло в начале зимы 1913 года. Конечно, он имел явные отличительные аспекты, которые обнаружить в современном кроссворде не получится. А вот того формата, что сейчас стали привычными для всех современных граждан, кроссворды, появились в мире только в 1924 году. Но на этом необычные факты об обычных кроссвордах не заканчиваются.

Маленький и большой кроссворд

Конечно, увидеть в продаже сейчас можно кроссворды с разным количеством слов. Но в мире, оказались в книге рекордов Гиннеса лишь два вида кроссворда. Один там оказался по причине, наибольшего количества слов, а именно 25970. Кстати, этот кроссворд специально создавался с таким внушительным количеством слов. Так как его создатель, всеми силами хотел попасть в книгу Гиннеса. И нужно признать, ему этого добиться удалось.

А вот второй кроссворд оказался в той же книге, по причине наименьшего размера. Выполнен он был на срезе человеческого волоса. В нем удалось создателю спрятать целых 8 слов, для размещения которых на волосе пришлось создать 29 клеток.

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