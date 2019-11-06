Конструкционные саморезы

Работа с древесиной актуальна вот уже тысячелетия. Плотность и разновидность пород дерева не измена, в отличие от проектов, нагрузок и, следовательно, крепежа. Можно построить дом без единого гвоздя - это искусство; можно, используя перфорированный крепеж и саморезы по дереву - это обычное дело; а с использованием конструкционных саморезов - профессионализм!

На первых взгляд кажется, что бюджетнее все скрепить саморезами. Производство черных или оцинкованных саморезов выгодно за счет высокого спроса. Стремясь удешевить еще больше обычных ходовой крепеж, идут на пренебрежение стандартом качества. В итоге на рынке мы имеем саморезы с тупыми наконечниками, плохо проработанной резьбой, лишь обозначенным шлицем. А в процессе монтажа они еще начинают гнуться, что свидетельствует о низкокачественном сырье. Сколько процентов негодных шурупов и саморезов выбрасывают, купив килограммы крепежа!

Кроме того, конструкции подвергаются нагрузкам и внешним воздействиям среды и строители знают, что через несколько лет следует заменить крепеж, так как он изнашивается и не пригоден выполнять свое назначение. Все привыкли ко всем этим особенностям саморезов и как бы не благородна была работа с деревом, идеальной ее нельзя назвать.

А что же конструкционные саморезы?

Для чего их вывели на рынок и поют хвалебные оды? Так ли они хороши?

Готовы утверждать, что с их помощью строители экономят и время, и деньги!

Раз затронули тему идеального монтажа, рассмотрим из чего он состоит:

саморез не соскакивает с намеченного места фиксации; саморез входит ровно в материал; резьба надежно врезается в материал; шляпка плотно прилегает в соответствии со своим назначением.

Каждый элемент в конструкции улучшенных саморезов имеет технологическую и экономическую составляющую. То, что нельзя проверить на глаз, доказывается на практике - качественная прочная сталь, обладающая достаточной пластичностью. Острота наконечника и края резьбы на все сто процентов обеспечены, а значит первый и третий пункты из условий “идеального монтажа” конструкционные саморезы решают. Также благодаря особенностям стали возможно изготовить небольшие засечки вдоль краев витков резьбы. Они как острые зубчики измельчают стружку внутри отверстия и тем самым делают возможным выводить ее из него. Не менее важным назначением стоит назвать предотвращение расщепления древесины. Можно даже сказать, что монтаж происходит деликатно по отношению к природному материалу.

Не только засечки отвечают за выполнение второго пункта “идеального монтажа”, но и проточка вдоль первых витков резьбы. Все эти элементы продуманы и введены в обновленную конструкцию самореза с целью сохранения целостности рабочего материала наряду с прочностью узла и уменьшения скорости монтажа.

Головка конструкционного самореза спроектирована с учетом всех многолетних пожеланий: угол под 45 градусов и засечки позволяют крепежу прилегать плотно, без выступов. Шлиц TORX проработан на сколько возможно глубоким, что ни один инструмент не сорвал его и при монтаже не пришлось бы вновь-вновь следить, чтобы бита не выскочила из шестиуглового углубления.

Если Вы смотрите лишь на стоимость конструкционного самореза, не задумываясь, из чего она состоит, Вы упустите ценность это нового прогрессивного крепежа.

По материалам: goskrep.ru

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