Все, что нужно знать о шамотном кирпиче

Обыкновенный кирпич, который используют при строительстве, не подходит для сооружений, регулярно подверженным воздействию высоких температур. Для таких условий предназначен кирпич из огнеупорного материала. Наиболее распространен из них кирпич шамотный - он используется и в частных, и в промышленных проектах.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ?

Два основных компонента огнеупорного кирпича – шамотный порошок и огнеупорная глина в соотношении 1/1.

Шамот – в целом, та же самая глина, подверженная обжигу при температуре 1320-1340C(для потери пластичности), и измельчённая до порошкового состояния мельчайшей фракции. Компоненты перемешиваются в смесителях, прессуется в формах, обработанных маслянистыми веществами, под высоким давлением. Затем пресс-формы, будущие шамотные кирпичи, отправляются в туннельную печь на просушку и обжиг. Шамотный сырец подвергается обжигу от 2 до 4 суток при температуре 1300 — 1500С, затем, готовый продукт постепенно охлаждается и упаковывается в поддоны.

ОСОБЕННОСТИ

Если у керамического кирпича широкое разнообразие цветов, то у огнеупорного кирпича из шамота цвет может быть только один – светло-бежевый и его оттенки от светлого к более темному. При постукивании качественный шамот издает звонкое звучание. Из-за высокой прочности огнеупорный кирпич крайне сложно обрабатывать. Перед кладкой рекомендуем просчитать все параметры, чтобы свести работы по резке к минимуму.

О ЧЕМ ГОВОРИТ МАРОЧНОСТЬ ШАМОТНОГО КИРПИЧА?

Шамотный кирпич подразделяется по классам огнестойкости и имеет буквенно-цифровую маркировку:

«ША» – имеет огнеупорность более 1730С.

«ШБ» — более 1670С.

«ШВ» — более 1630С.

«ШУС» — более 1580С.

Изделия, маркированные как «ША» и «ШБ» подойдут для кладки домашних печей и каминов; «ШВ» и «ШУС» подойдут для применения в промышленных установках.

Помимо этого, существуют шамотный кирпич, маркированный «ПБ» (для мангалов) и «ПВ» (для дымоходов и каминов).

Рядом с этими кодами указаны числа от 5 до 47 – они обозначают размеры кирпича, соответствующие ГОСТу.

КЛАДКА

Для сооружений из шамотного кирпича следует использовать специальный огнеупорный кладочный раствор, который не содержит цемент – мертель. Он способен выдержать нагревание до 1700C.

Мертель можно купить или же изготовить самому из огнеупорного гипса и шамота в соотношении 1/2.

При возведении печи необходимо предварительно подогнать кирпичи друг к другу. Перед мокрой кладкой делают сухую выкладку печи. Сухая кладка – ключевой этап, если его проигнорировать, в плохо подогнанные стыки будут проходить дым и газы. Основное затруднение при везведении печей – создать минимальный размер шва. В идеале он должен быть не толще 1мм. Кладка печи требует отточенных навыков и специальных знаний. Поэтому, рекомендуем обратиться к профессиональному печнику, чтобы избежать неприятных и опасных последствий неправильной кладки.

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