Суд подтвердил факт сговора "Понетаевского психоневрологического диспансера" с поставщиком питания Бизнес

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Арбитражный суд Нижегородской области подтвердил факт сговора "Понетаевского психоневрологического диспансера" с поставщиком питания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Ранее комиссия УФАС признала "Понетаевский психоневрологический диспансер" нарушившим закон о защите конкуренции. Комиссия антимонопольного ведомства установила, что учреждение заключало договоры на закупку питания в течение одного дня, без проведения публичных закупочных процедур.

При этом диспансер намеренно делил необходимый объем закупаемой продукции на лоты, стоимость которых не превышала 100 тысяч рублей, что позволяло заключать договоры с заранее известным поставщиком без проведения конкурентных закупок, что является нарушением закона.

Такими поставщиками являлись ООО ТД "Движение НН" и ИП Катышева К.В. Сделки именно с этим поставщиками комиссия УФАС ранее признала нарушающими антимонопольное законодательство. Суд подтвердил законность решения УФАС в части сделок с торговым домом, который поставлял продукты питания, но сделки с ИП Катышева (поставщик продукции для хозяйственных нужд) признаны законными.