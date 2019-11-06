Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов покинул пост Политика

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов покинул пост 6 ноября 2019 года. До конца недели исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель министра Алина Горшунова. с 11 ноября и.о. министра будет Алексей Москвин.

Напомним, что Сергей Панов был назначен министра спорта региона в апреле 2014 года. До этого являлся генеральным менеджером баскетбольного клуба "Нижний Новгород", которым руководил с октября 2008 года.



СПРАВКА:

Сергей Панов родился 30 июня 1970 года.

Баскетболист во втором поколении – отец, Юрий Иванович Панов, был баскетбольным тренером.

Сергей Панов выступал за "Спартак" (Санкт-Петербург), "Йилдиримспор" (Турция), "Урал-грейт" (Пермь) и ЦСКА (Москва).

Он установил абсолютный рекорд, выиграв первенство страны 12 раз. Провел более 100 матчей за сборную России. Дважды завоевывал серебряные медали чемпионата мира, становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы. Решением Российской федерации баскетбола признан лучшим игроком России последнего десятилетия XX века. Сергей Панов является заслуженным мастером спорта России. Женат, имеет троих детей.