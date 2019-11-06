Глеб Никитин принял участие в открытии завода нижегородской компании "Оргхим" в Малайзии Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии завода российской инновационной компании "Оргхим" на территории порта Танджунг Лангсат (штат Джохор, Малайзия). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Крупнейшая производственная площадка холдинга "Оргхим" расположена в Нижегородской области. В Малайзии компания открыла производство неканцерогенных ("зеленых") технологических масел-наполнителей для шин, синтетических каучуков и резиновых смесей.

В мероприятии, помимо Глеба Никитина, также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Малайзии Валерий Ермолов, заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, торговый представитель России в Малайзии Никита Пономаренко, торговый представитель России в Республике Сингапур Алексей Дахновский, а также представители Биохимического холдинга "Оргхим" - председатель совета директоров Виктор Цебулаев и генеральный директор Николай Ходов.

С малайзийской стороны на церемонии присутствовали председатель комитета международной торговли и инвестиций штата Джохор Джимми Поа и старший исполнительный директор федерального агентства Малайзии по инвестиционному развитию Ахмад Хайруддин Абдул Рахим.

"Мы видим, что российская промышленность продолжает расширять свое присутствие в Юго-Восточной Азии. То, что такой проект реализует нижегородская компания, для нас большая гордость. Открытие нового производства показатель того, что "Оргхим" развивается, говорит об устойчивости холдинга и потенциале для дальнейшего роста. В Нижегородской области компания остаётся одним из важнейших налогоплательщиков и работодателей, есть планы по расширению производства и номенклатуры продукции. Создание новых продуктов ведется совместно с ННГУ имени Лобачевского, по сути, с нашим комплексом в рамках Научно-образовательного центра", - сказал Глеб Никитин.

"Инвестиции в Малайзию - это повышение качества международного сотрудничества в рамках межправительственной комиссии, которую с нашей стороны возглавляет министр промышленности и торговли России Денис Мантуров", - добавил губернатор.

Глеб Никитин сказал также, что сотрудничество Нижегородской области со странами АТР строится в направлении расширения торгово-экономического сотрудничества, прежде всего, экспорта.

"Экспорт является приоритетом, а страны АТР - основной рынок, на который мы ориентируемся. За 2018 год объём экспорта в страны АТР, а у нас 27 партнеров в этом регионе, вырос на 57% и достиг $1,4 млрд. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу значительно увеличить показатели несырьевого неэнергетического экспорта в зарубежные страны. Чтобы достичь поставленных целей и выполнить задачи национального проекта "Международная кооперация и экспорт", мы должны и дальше расширять сотрудничества со странами АТР", - отметил губернатор.

Николай Ходов, в свою очередь, сообщил, что завод в Малайзии является первым производством полного цикла холдинга "Оргхим" за пределами России и первым российским предприятием в этой стране. По словам генерального директора холдинга, объем инвестиций в производство за рубежом составил почти $60 млн.

"Завод построен в рекордные сроки, этому способствовали, в том числе и особые условия поддержки проекта со стороны федеральных и региональных властей как в Малайзии и штате Джохор, так и в России и Нижегородской области. Уверен, наш проект откроет новые перспективы для сотрудничества между странами. Это яркий пример экспорта технологии мирового уровня, созданной в Нижнем Новгороде, на международные рынки вместе с производством", - сказал Николай Ходов.

Из общей стоимости строительства $40 млн предоставил "Газпромбанк" на принципах проектного финансирования.

"Финансирование "Газпромбанком" этого проекта позволило в срок запустить завод, который не только сыграет важную роль в обеспечении сырьем многочисленных предприятий динамично развивающегося региона, но и работает в соответствии с самыми высокими экологическими стандартами", - отметил исполнительный вице-президент Газпромбанка Александр Ушков.

"Мы рассчитываем на расширение сотрудничества с Россией в таких областях, как современные материалы и электроника, медицинские приборы и биотехнология, оптика и фотоника, IT и авиакосмическая отрасль. Также много возможностей в сфере образования, здравоохранения, туризма и гостеприимства", - сказал на церемонии открытия Ахмад Хайруддин Абдул Рахим.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин в рамках рабочего визита в Малайзию и Сингапур проведет встречи с чрезвычайным и полномочным послом России в Сингапуре Андреем Татариновым, чрезвычайным и полномочным послом России в Малайзии Валерием Ермоловым, торговым представителем России в Сингапуре Алексеем Дахновским и торговым представителем России в Малайзии Никитой Пономаренко.

Губернатор отметил важность сотрудничества Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. "Президент России Владимир Путин уделяет огромное внимание развитию отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это открывает новые возможности для налаживания контактов на межрегиональном уровне. Более чем на треть вырос товарооборот Нижегородской области со странами АТР в этом году. Мы видим интерес со стороны зарубежных партнёров к сотрудничеству и намерены использовать эти возможности для развития региональной экономики", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, 4 сентября 2019 года во Владивостоке под председательством президента России Владимира Путина на площадке Дальневосточного федерального университета состоялось заседание президиума Государственного совета, посвящённое национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В заседании принял участие Глеб Никитин. Как отметил губернатор в ходе Восточного экономического форума, нижегородские компании намерены активнее выходить на рынки стран АТР. Предприятия области заинтересованы в увеличении поставок автомобильной техники, а также металлургической, деревообрабатывающей и пищевой продукции.

СПРАВКА:

Биохимический холдинг "Оргхим" - один из ведущих в мире производителей безопасных для окружающей среды и здоровья человека продуктов "зеленой химии". Крупнейшая производственная площадка холдинга расположена в Нижегородской области. В частности, на производстве в городе Урень Нижегородской области была разработана уникальная высокоэффективная запатентованная технология, позволяющая создавать химические продукты, отвечающие высоким экологическим требованиям. Для выпуска линейки продуктов марки Norman - неканцерогенных ("зеленых") масел-наполнителей для шин, синтетических каучуков и резиновых смесей, на новом заводе в Малайзии используется именно эта технология, применяемая холдингом "Оргхим" в России уже более 10 лет. Проект получил поддержку правительства Нижегородской области.