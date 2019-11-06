Наталья Назарова и Александр Новак обсудили тему снижения перекрестного субсидирования в электроэнергетике Политика

Член фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Наталья Назарова 5 ноября приняла участие во встрече с Министром энергетики РФ Александром Новаком.

Как сообщает пресс-служба парламентария, в рамках мероприятия были рассмотрены вопросы, касающиеся газификации населенных пунктов, тарифов для сельхозтоваропроизводителей. Депутаты обсудили с главой Минэнерго основные достижения электроэнергетического комплекса страны, а также существующие в отрасли проблемы.

Так, в ходе разговора Наталья Назарова затронула одну из них – перекрестное субсидирование в электроэнергетике. По многим показателям оно ограничивает темпы развития промышленного потенциала. Как отмечают эксперты, ежегодные потери валового внутреннего продукта страны от перекрестного субсидирования, по разным оценкам, достигают 0,6–0,8%.

Стоит отметить, что объем перекрестного субсидирования в электроэнергетике в 2018 году, по данным министерства экономического развития Российской Федерации, составляет более 402 млрд. рублей, по оценке Минэнерго – 313 млрд. рублей, Федеральной антимонопольной службы России – 220 млрд. рублей.

"Этот метод регулирования цен на электричество в значительной степени притормаживает развитие и энергетики, и предприятий, и страны в целом. Сегодня нет единой методики оценки объема перекрестного субсидирования. Кроме того, важно создать все условия для перехода на 100% рыночное ценообразование в электроэнергетике и установить срок окончания субсидирования населения через механизм регулируемых договоров. На встрече мне удалось уточнить у Министра все эти пункты, а также какие меры планирует принять Министерство для решения данной проблемы", - рассказала Наталья Назарова.

Напомним, что 6 ноября на пленарном заседании Госдумы Александр Новак заявил, что Министерство энергетики разработало законопроект о равномерном перекрёстном субсидировании в электроэнергетике для всех категорий граждан и в скором времени будет внесён в Госдуму.