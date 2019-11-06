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Бизнес

"Транснефть-Верхняя Волга" реконструировала нефтепродуктопровод Сургут-Полоцк на территориях трех регионов

07 ноября 2019 15:17  [1] Бизнес

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило техническое перевооружение линейной телемеханики участка Лазарево-Горький магистрального нефтепродуктопровода Сургут-Полоцк на территориях Нижегородской области, и Республик Чувашия и Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мероприятия проводились в соответствии с комплексной программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО "Транснефть".

Специалисты выполнили монтаж и наладку новых шкафов линейной телемеханики в количестве 12 штук. Шкафы изготовлены Центром промышленной автоматизации АО "Транснефть-Верхняя Волга" в рамках реализации программы импортозамещения. В пресс-службе отметили, что новое высококачественное оборудование имеет улучшенные ресурсные и эксплуатационные характеристики, позволяющие обеспечить дополнительный контроль и управление транспортировкой нефти по магистральному нефтепродуктопроводу "Сургут-Полоцк".

После завершения пусконаладочных работ шкафы линейной телемеханики введены в эксплуатацию.

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