Депутаты Гордумы осмотрели квартиры, выделенные для детей-сирот в Кстове Общество

Квартира для детей-сирот в Кстове Фото: Пресс-служба думы Нижнего Новгорода

Депутаты постоянной комиссии по социальной политике думы Нижнего Новгорода в ходе выездного совещания 7 ноября 2019 года осмотрели квартиры в Кстове, переданные областному центру министерством социальной политики Нижегородской области для обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Как пояснил заместитель председателя думы Николай Сатаев, выездное совещание комиссии было организовано после ряда публикаций в нижегородских СМИ о якобы непригодном для проживания состоянии кстовских квартир. Депутаты в сопровождении заместителя министра социальной политики Нижегородской области Ларисы Санинской и генерального директора компании-застройщика - ООО "Новая строительная компания" Романа Галкина осмотрели все предоставленные детям-сиротам 12 квартир в доме №65 по улице Советская.

Как рассказал Роман Галкин, ключи от квартир, предназначенных для этих детей, были переданы региональному министерству социальной политики еще в декабре 2018 года.

"По словам представителя застройщика, за время, прошедшее с момента передачи ключей, состояние квартир практически не изменилось. "Косметические моменты", например — отклеившиеся плинтуса, Роман Галкин объяснил длительным нежилым состоянием квартир и заверил, что они были устранены", - говорится в сообщении гордумы.

"Мы готовы всё показать для того, чтобы опровергнуть информацию о том, что данные квартиры не пригодны для проживания. Квартиры соответствуют требованиям по площади и высоте потолков, прошли межведомственную комиссию, были проверены Госжилинспекцией и МЧС. И по акту, который передан в администрацию Нижнего Новгорода, они признаны пригодными для проживания", - приводит пресс-служба слова Ларисы Санинской.

Замминистра соцполитики региона заметила, что после негативных публикаций в нижегородских СМИ квартиры несколько раз проверили различные комиссии, а также прокуратура.

"Лично мое мнение и мнение комиссии – квартиры находятся в идеальном состоянии по внешнему виду. Никаких замечаний по каким-то протёкам, по каким-то недостаткам мы не видим. Все коммуникации функционируют, установлены газовые плиты, счетчики на газ и холодную воду, противопожарная сигнализация. Тепло поддерживается газовыми котлами – это очень удобно, каждый может настраивать температуру для себя. Возможно, в процессе эксплуатации какие-то недостатки возникнут, но по гарантийным обязательствам застройщик в течение пяти лет должен будет устранять недостатки. Это очень важно", – прокомментировал Николай Сатаев.

"Мы посмотрели все двенадцать квартир. Каких-то видимых признаков плесени, непрокраса или еще чего-то не было. Мы увидели небольшие косметические недочеты, которые застройщик обещал исправить. В целом квартиры пригодны для проживания", – высказал свою точку зрения председатель комиссии Василий Пушкин.

"Сегодня мы сняли все вопросы по качеству квартир, предназначенных для детей-сирот. Но контроль депутатов будет очень пристальным до тех пор, пока эти квартиры не будут переданы детям-сиротам. И сделать это надо как можно быстрее, чтобы они были в хорошем состоянии. Я бы взял это за практику – обязательно, прежде чем передавать квартиры детям, депутаты должны приехать, посмотреть их состояние", – предложил член постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям Шамиль Аляутдинов.

Депутаты согласились с Ларисой Санинской, что квартиры готовы для передачи детям-сиротам. "Сейчас мы будем работать над тем, чтобы эти квартиры были быстрее заселены, чтобы люди здесь жили и осваивались. Вот такая наша сегодня задача", – резюмировал Николай Сатаев.

Напомним, постоянная комиссия городской Думы по имуществу и земельным отношениям на октябрьском заседании после публикаций в СМИ попросила комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) администрации Нижнего Новгорода предоставить информацию, в каком состоянии находятся квартиры в Кстове, переданные Нижнему Новгороду для детей-сирот.