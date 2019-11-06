Субсидии до 5 млн рублей могут получить предприятия - участники нацпроекта Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Субсидии до 5 млн рублей могут получить нижегородские предприятия-участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас стартовал второй отбор заявок на получение господдержки. Глава региона отметил, что получить субсидии смогут предприятия, которые приобрели оборудование в рамках внедрения инструментов бережливого производства.

"Не все предприятия успели подготовить необходимые документы, поэтому мы организовали дополнительный отбор, который продлится до 22 ноября 2019 года. Компенсироваться будут затраты, связанные с приобретением информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и лицензии на право использования программного обеспечения в рамках цифровизации производства", - сообщил губернатор.

Глеб Никитин отметил, что субсидироваться будет половина фактических затрат, включая монтаж оборудования. Размер субсидии для каждого предприятия - до 5 млн рублей.

Консультации о порядке получения субсидии можно получить в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по телефону: +7(831) 435-16-77.

Пакет документов, необходимых для получения субсидии, находится на сайте минпрома.

Напомним, в июле 2019 года в Нижнем Новгороде прошел второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится минэкономразвития РФ совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом". Главная тема "Производительности 360" - вопросы реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".