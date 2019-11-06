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Бизнес

Нижегородская мэрия хочет разрешить устанавливать киоски рядом с остановками

07 ноября 2019 17:48  [37] Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская мэрия хочет разрешить устанавливать киоски рядом с остановками городского общественного транспорта. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на встрече главы города с предпринимателями.

По словам Владимира Панова, в настоящее время готовятся поправки в нормативный документ, снимающие ограничения размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в пределах 20-метровой зоны от остановок.

Кроме того, по словам главы города, администрация изменила положения в постановлении №590, где ранее запрещалось размещать нестационарные торговые объекты в радиусе 100 метров от входа в стационарное предприятие торговли, которое реализует аналогичную группу товаров и услуг.

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