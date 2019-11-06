Более 5 тысяч нижегородцев зарегистрировались на форум "Мой бизнес" Бизнес

Более 5 тысяч человек зарегистрировались на форум "Мой бизнес", который состоится в Нижнем Новгороде 12 ноября 2019 года. Об этом, комментируя предстоящий форум, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам министра, форум "Мой бизнес" проходит в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства", который является составной частью национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Университет "Синергия" является оператором федерального проекта по популяризации предпринимательства.

"В рамках нацпроекта расширен доступ к финансовой поддержке предпринимателей. Мы провели докапитализацию местной микрофинансовой организации и гарантийного фонда. Так, в этом году уже выдано 89 льготных микрозаймов на сумму около 170 млн рублей и 115 поручительств на сумму около 800 млн рублей, что позволило привлечь кредитов на сумму более 1,5 млрд рублей. Предприниматели активно пользуются и федеральными льготными займами. Так по программе 1764 минэкономразвития РФ (заем до 2 млрд рублей под 8,5%) нижегородцы уже привлекли более 11 млрд рублей", - сказал Максим Черкасов.

Ключевой темой форума "Мой бизнес" станет обсуждение возможностей, которые предоставляет государство для развития предпринимательства в Нижегородской области. Кроме того, на форуме в режиме нон-стоп выступит целый ряд федеральных и региональных экспертов, успешных бизнесменов, которые поделятся своим опытом.

"Площадка форума позволяет не только общаться со спикерами, но и находить новых партнеров и решения по открытию или развитию бизнеса. Одна из важных задач форума - вовлечь в предпринимательство молодежь", - подчеркнул Максим Черкасов.

По словам руководителя пресс-службы Университета "Синергия" Ирины Шибановой, в рамках нацпроекта форумы "Мой бизнес" пройдут в 27 городах, и "Нижний Новгород попал в этот список неслучайно".

"Нижегородская область по уровню развития предпринимательства входит в десятку лучших по стране. В регионе очень много программ для развития бизнеса, и очень активное предпринимательское сообщество. Поэтому мы уверены, что форум будет очень интересен для нижегородцев. Программу форума мы выстроили таким образом, что там будут и практические инструменты для тех, кто уже ведёт свой бизнес и хочет его развивать и масштабировать, и мотивация для тех, кто ещё только думает о том, чтобы начать свою работу в предпринимательстве", - рассказала Ирина Шибанова.

"В программе форума запланировано участие федеральных известных спикеров, а также представителей регионального бизнеса, которые могут рассказать об особенностях ведения бизнеса в Нижегородской области. Хедлайнером станет спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева, магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев, эксперт по переговорам и личным продажам Сергей Азимов, ютуб-блогер, автор канала "КраСава" Евгений Савин.

Полный состав спикеров можно найти на официальном сайте форума. Ждём всех 12 ноября на площадке Нижегородского дворца спорта профсоюзов, деловая программа начнётся в 12.00", - добавила Ирина Шибанова.

До конца года форумы "Мой бизнес" пройдут ещё в 15 городах России. Мероприятия уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске и Петрозаводске и собрали более 25 тысяч человек. Бесплатная регистрация продолжается на специально созданном официальном сайте.

Напомним, в 2019 году по поручению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область включилась в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов - это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".