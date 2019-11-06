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Бизнес

ЭнергосбыТ Плюс наградил нижегородского победителя акции "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ"

08 ноября 2019 09:32  [65] Бизнес

ЭнергосбыТ Плюс наградил нижегородского победителя акции "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ" - ТСЖ "Нефтехимик-3". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В качестве приза у каждого из десяти подъездов многоквартирного дома № 20 по ул. Зелёная, который находится под управлением данного товарищества, были установлены энергосберегающие светодиодные светильники. Место установки и регулировка уровня срабатывания фотореле были выбраны таким образом, чтобы обеспечить включение светильника в ночное время суток. В ходе работ также было заменено не менее 180 метров питающих линий.

Акция "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ" проводилась с мая по сентябрь текущего года. В число ее участников вошли юридические лица-потребители тепловой энергии и горячего водоснабжения Дзержинска и Кстова, имеющие действующий договор с ресурсоснабжающей организацией ПАО "Т Плюс" на поставку коммунальных ресурсов теплоснабжения и ГВС.

Лучшего из участников по ряду критериев выбирала специальная комиссия. Учитывались своевременная передача показаний общедомовых счетчиков, отсутствие долгов перед ресурсоснабжающей компанией и судебных споров с ней, выполнение всех мероприятий по подготовке многоквартирных домов (МКД) к осенне-зимнему периоду. Также обязательным требованием было взаимодействие в части предоставления актуальной информации обо всех изменениях в МКД (площадь помещений, количество зарегистрированных лиц и т.д.). Победитель был определен по наибольшей сумме баллов среди участников акции.

"Уверен, что установку светодиодного оборудования над входными группами в многоквартирном доме по достоинству уже оценили как сами жители, так руководство "Нефтехимик-3". Так мы поощрили ТСЖ, в которой видим своего надежного партнера и ответственную организацию, усердно работающую на благо жителей дома", - сказал директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

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