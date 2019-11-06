Виртуальная платформа для оплаты счетов

В век развития цифровой индустрии многие активно переключились на виртуальные сети. Теперь для того, чтобы пополнить телефон или оплатить коммунальные услуги не нужно даже выходить на улицу, ведь все операции просто и быстро выполняются через специальное приложение. Как раз к такому приложению относят например https://www.kassa24.kz/.

Особенности программы

“Касса24” — это компания, занимающаяся организацией комплексных технологических решений по созданию пункта приема платежей. Предприятие “Касса24” начала функционировать на территории Казахстана еще с 2009 года. За 9 лет своей активной и продуктивной работы, компания выросла в многопрофильную систему платежей, начиная с нескольких терминалов для оплаты. Теперь данной системой пользуются миллионы граждан по всему Казахстану.

Сейчас “Касса24” работает по следующим направлениям:

Электронные кошельки - 7,5 млн неидентифицированных.

Пункты приема платежей - чуть меньше 20 тыс.

Аудитория - больше 5 млн.

Это лишь небольшой список того, что успела сделать “Касса24” за 9 лет своей активной работы.

Эта марка заработала себе дружелюбную и хорошую репутацию. Благодаря такому подходу к делу, аудитория бренда составляет порядка 7,5 млн. человек ежемесячно.

Чтобы обеспечить качественное обслуживание каждому клиенту, в компании действует круглосуточная служба поддержки. Опытные операторы смогут решить все вопросы даже в ночное время суток.

Компания предлагает список услуг, связанных со следующими направлениями:

Мобильная связь. Касса24 — это удобный инструмент, чтобы пополнить мобильный счет любого оператора, действующего на территории Казахстана.

Коммунальные услуги. Чтобы оплатить коммунальные счет, первоначально нужно будет выбрать область, а только потом необходимую компанию.

Букмекерские конторы. Сейчас ставки легализированы в Казахстане, благодаря чему каждый игрок сможет поставить свои финансы на любимую команду совершенно легально.

“Касса24” — это отличная платформа, позволяющая проводить платежи всего за несколько кликов.

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