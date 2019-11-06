Как потратить бонусные балы «Спасибо» от Сбербанка?

Бонусная программа стала очень популярна и именно поэтому представители банка решили ее продолжить. Чтобы стать участником программы, нужно просто пройти активацию на карте банка. Даже если вы расплатитесь другой картой в партнерских магазинах, баллы все равно начислятся. Все баллы отобразятся на основном счете, который вы укажите.

Баллы копить можно на дебетовой, кредитной, зарплатной и других картах от Сбербанка. После обязательной активации вы сможете легко копить баллы. Они начисляются просто за то, что вы покупаете обычные для вас вещи только в партнерских магазинах. Теперь вы сможете обедать в кафе, покупать билеты, одежду и при этом получать «Спасибо». Пройдет немного времени, и вы накопите себе на украшения или какой-то новый гаджет.

Баллы списываются по принципу 1 балл = 1 рубль. Сначала такая система создавалась для того, чтобы поощрять клиентов за покупки, а также для привлечения новых пользователей. Чем больше вы будете тратить, тем больше вам будет возвращаться баллов. В этой системе все просто. Банк постоянно добавляет новых партнеров и проводит разные акции. Если удачно попасть в этот период, то можно получить от 5 до 7 процентов баллами на карту от стоимости покупки.

Высокие баллы начисляют многие компании. Это могут быть и ювелирные салоны, магазины обуви и одежды, аптеки, заправки и другие организации. Своих посетителей очень радует магазин «Kari» он начисляет от 4,5% до 7%. Баллы вы можете обменивать в интернет-магазинах, которые принимают бонусы. Оплатить баллами покупку можно на 99%, что особенно выгодно и привлекает клиентов Сбербанка.

Еще одним популярным направлением для списания бонусов являются аптеки. К примеру, для того, чтобы оплатить покупку баллами нужно получить промокод акции Спасибо от Сбербанка Аптека.ру. Только после этого ввести полученный промокод при оформлении покупки. Тратить бонусы очень легко, а самое главное, что Сбербанк дает большой выбор где их потратить. Важно помнить, что накопления хранятся только три года, после чего «сгорают».

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