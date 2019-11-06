5 причин трудоустроиться в сфере BTL и Event

Сфера нетрадиционного маркетинга постоянно развивается. Как результат, растет также спрос на сотрудников из области BTL и Event. При этом не только наниматели заинтересованы в привлечении опытных специалистов, многие соискатели также предпочитают участие в промо-мероприятиях другой занятости, ведь у такой работы есть масса преимуществ.
1. Гибкий график
Различные маркетинговые акции редко длятся больше нескольких дней (максимум – неделю). Как результат, не возникает длительных обязательств перед нанимателями. Существует несколько вариантов трудоустройства в сфере BTL и Event:
по вечерам;
на выходных;
участие в разовых акциях и пр.
Занятость не мешает учебе, основной работе, домашним делам и пр. Кроме того, всегда можно устроиться также на полный день.
2. Широкий выбор вакансий
Сфера нетрадиционного маркетинга очень обширная, все время придумывают новые разновидности промо-мероприятий, для которых требуются соответствующие специалисты. При этом обязанности у разных сотрудников сильно отличаются, что позволяет каждому подыскать интересную работу. Среди наиболее популярных профессий из области BTL и Event выделяют:
промоутеров (привлекают внимание публики с помощью речевок, громкоговорителей, флагов и пр.);
аниматоров (проводят различные акции, развлекают целевую аудиторию);
мерчендайзеров (отвечают за оформление стендов и витрин);
тайных покупателей (организовывают маркетинговые исследования с целью улучшения качества сервиса);
супервайзеров (следят за работой других промо-сотрудников) и пр.
При этом подыскать подходящую должность не составит труда – вы можете найти вакансии на сайте по трудоустройству, выбирая среди сотен предложений от реальных нанимателей.
3. Простота трудоустройства
Многие современные наниматели ищут молодых людей с двумя дипломами и 10-летним стажем. В случае с BTL и Event такого нет. Рассчитывать на получение должности могут:
студенты;
школьники старших классов;
мамы в декрете;
пенсионеры и пр.
Для многих людей такая работа – реальный шанс не только улучшить свое финансовое состояние, но также получить опыт для дальнейшего трудоустройства.
4. Хороший уровень оплаты
В принципе, необходимость подзаработать – это главный стимул для поиска занятости. В случае с нетрадиционным маркетингом даже сотрудники без опыта могут рассчитывать на вполне приличную оплату. Достаточно часто ставка составляет 300-500 рублей в час. Опытные специалисты же получают еще больше. Как правило, деньги выплачивают каждый вечер, иногда – по завершению проекта. В любом случае, оплату вы получите намного быстрее, чем при обычном трудоустройстве.
5. Возможность улучшить свое резюме
Креативность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде – все эти навыки можно развить в ходе участия в промо-акциях. Такие качества пригодятся при любом трудоустройстве, да и опыт работы промо-специалистом будет не лишним. Соискатели, которые участвовали в различных рекламных мероприятиях, выглядят более привлекательно в глазах нанимателей, чем кандидаты без опыта вообще.
Кроме того, во время промо-акций всегда есть возможность узнать что-то новое, познакомиться с интересными людьми и просто весело провести время. Таким образом, работа в сфере BTL и Event хорошо подойдет абсолютно всем!
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