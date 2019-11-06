Дифманометр: особенности, принцип работы, модификации

Чтобы настроить качественную работу в промышленных масштабах, нужно обеспечить предприятие качественным оборудованием. Дифманометры — это устройство, использующееся для преобразования разности давления в унифицированный сигнал постоянного тока. Купить модель ДМ-3583м можно на этом сайте.

Особенности устройства

В большинстве технологических процессов часто возникает разность давления. Такие изменения могут быть как положительным, так и отрицательным явлением. Для некоторых ситуаций важна не сколько величина этих характеристик, а сколько разность между ними. Для измерения данного значения как раз и используют дифманометр.

Основная цель устройства — преобразование разности давлений в выходной сигнал. Определенное значение выводится на цифровое табло, благодаря чему оператор может контролировать давление в разных системах.

Кроме того, такое оборудование часто используется для измерения расхода рабочего материала. В качестве этого объекта выступает обычно жидкость или пар. Часто бывают и другие случаи, когда в качестве исследуемого элемента выступает нефть, газ или просто сжатый воздух.

Дифманометр ДМ-3583М — это популярная модель устройства, использующаяся в системах контроля для измерения:

Уровня жидкости.

Расхода материала.

Разницы избыточных давлений.

Данное устройство изготавливается в разных модификациях, которые отличаются между собой по своему функционалу. К примеру:

ДТМ358М11. Показывает разность давлений.

ДМ3583М. На табло выводят сигналы взимоиндуктивности с линейной зависимостью.

ДМТ3583М. На выходе получают сигнал постоянного тока.

Несмотря на модификацию, конструкция устройства состоит из двух основных частей:

Конвертер;

Блок преобразования.

Кроме того, важную роль играет место установки данного оборудования. Его выбирают с учетом дальнейшего монтажа/демонтажа и технического обслуживания. Место обязательно должно соответствовать всем этим характеристикам.

Заказать представленное устройство можно в компании “РОСС”. Контактные данные - г. Москва, тел. +7(499)677-51-82.

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