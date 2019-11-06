Что такое контрольно-измерительные приборы?

В любом производстве используются контрольно-измерительные приборы (КИП). Они даже в домашних условиях необходимы при ремонте чего-либо. Измерительные приборы показывают значение величин, которая определяется шкалой используемого прибора. А контрольный прибор создан только для контролирования процессов. К ним относят, например, датчики, которые установлены около печи, на кондиционере и т.п.

Сейчас выпускают достаточно много измерительных и контрольных устройств, которые по своему действию простые или сложные. Одни из них нашли применение только в одной сфере деятельности, другие используются везде.

Все КИП разделяют на аналоговые и цифровые. Последние намного популярнее, так как они могут отображать разные величины. Например, силу тока, напряжение. Показатель выводится на экран, что дает точно определить показания и допустить меньше ошибок при подсчетах. Аналоговые приборы менее точные, но зато проще в использовании.

Хорошим примером КИП являются барометры и амперметры, которые всем известны еще со школьной скамьи. Барометр применяют для измерения атмосферного давления. Они могут быть жидкостные и механические. Первые можно отнести к разряду профессиональных, так как они точны в показаниях, но сложны в использовании. Механические простые по своей конструкции, но уже постепенно уходят на второй план. Им на замену приходят цифровые устройства.

Амперметры применяют в тех случаях, когда нужно измерить силу тока в амперах. Шкала приборов разная. Может быть в микроамперах, килоамперах, миллиамперах и т.д. Эти устройства всегда стараются подключать равномерно, чтобы понижалось сопротивление. Это увеличивает точность показаний.

Контрольно-измерительные приборы отличаются друг от друга и имеют разную сферу применения. Одни широко применяются на метеорологических станциях, другие на химических заводах, а третьи в машиностроении. Но несмотря на это их цель одна – измерить, записать, проконтролировать. Для этого нужно приобретать максимально точные приборы, которые вы найдете на сайте https://kipian.ru/.

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