Что такое мегаомметр?

Это устройство используется для того, чтобы определять большие значения при сопротивлении. Мегаомметр действует при отключенных от сети электроцепях. Применяется, когда необходима изоляция кабеля, провода, двигателя, трансформаторных, электротехнических устройств, электромашин, телекоммуникаций и т.п. Прибор способен измерить поверхностные и объемные сопротивления изоляции, которые определяют безопасность установки.

Пользоваться данным прибором можно только соблюдая технику безопасности. К измерениям могут быть допущены работники, которые имеют 4 группу допуска электробезопасности. Неопытный и неподготовленный человек может допустить оплошность, в результате которой его может поразить электрическим током.

Перед тем как начинать работу устройство проверяют на предмет исправности. Осматривают прибор, его проводки. Для этого необходимо провода, подсоединенные к нему замкнуть накоротко, затем вращать ручку генератора, при этом стрелка должна показывать ноль. Самое главное соблюдать технику безопасности и ни в коем случае не касаться голыми руками проводов. Можно получить сильный удар током.

Как пользоваться мегаомметром?

Присоедините устройство к разъему измерения.

Присоедините заземляющий проводник к разъему экрана.

Далее необходимо установить переключатель на нужный предел. Всего их в устройстве два. Принцип выбора заключается в следующем: чем мощнее оборудование, тем больший диапазон нужно выбирать.

Чтобы проверить работу прибора, нужно замкнуть щупы при этом вращать ручку.

После того как присоединили измерительные шнуры, нужно вращать ручку прибора. При этом скорость должна равняться не меньше 120 ОБ в минуту.

Стрелка устанавливается в определенном положении, что и считают началом измерения.

Для того, чтобы уменьшить время проведения измерений, по второй шкале разъемы сопротивления закорачивают. Делать это необходимо перед тем, как начинаете замер. Ручку прибора нужно вращать примерно пять секунд.

После использования устройства переключатель нужно установить в нейтральное положение.

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