Что такое мегаомметр?

Это устройство используется для того, чтобы определять большие значения при сопротивлении. Мегаомметр действует при отключенных от сети электроцепях. Применяется, когда необходима изоляция кабеля, провода, двигателя, трансформаторных, электротехнических устройств, электромашин, телекоммуникаций и т.п. Прибор способен измерить поверхностные и объемные сопротивления изоляции, которые определяют безопасность установки.
Пользоваться данным прибором можно только соблюдая технику безопасности. К измерениям могут быть допущены работники, которые имеют 4 группу допуска электробезопасности. Неопытный и неподготовленный человек может допустить оплошность, в результате которой его может поразить электрическим током.
Перед тем как начинать работу устройство проверяют на предмет исправности. Осматривают прибор, его проводки. Для этого необходимо провода, подсоединенные к нему замкнуть накоротко, затем вращать ручку генератора, при этом стрелка должна показывать ноль. Самое главное соблюдать технику безопасности и ни в коем случае не касаться голыми руками проводов. Можно получить сильный удар током.
Как пользоваться мегаомметром?
Приобрести измерительный прибор мегаомметр можно например здесь https://ruskransnab.ru/megaommetri-es0202.
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