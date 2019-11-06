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Что такое мегаомметр?

08 ноября 2019 11:10  [56]

Это устройство используется для того, чтобы определять большие значения при сопротивлении. Мегаомметр действует при отключенных от сети электроцепях. Применяется, когда необходима изоляция кабеля, провода, двигателя, трансформаторных, электротехнических устройств, электромашин, телекоммуникаций и т.п. Прибор способен измерить поверхностные и объемные сопротивления изоляции, которые определяют безопасность установки.

Пользоваться данным прибором можно только соблюдая технику безопасности. К измерениям могут быть допущены работники, которые имеют 4 группу допуска электробезопасности. Неопытный и неподготовленный человек может допустить оплошность, в результате которой его может поразить электрическим током.

Перед тем как начинать работу устройство проверяют на предмет исправности. Осматривают прибор, его проводки. Для этого необходимо провода, подсоединенные к нему замкнуть накоротко, затем вращать ручку генератора, при этом стрелка должна показывать ноль. Самое главное соблюдать технику безопасности и ни в коем случае не касаться голыми руками проводов. Можно получить сильный удар током.

Как пользоваться мегаомметром?

  • Присоедините устройство к разъему измерения.
  • Присоедините заземляющий проводник к разъему экрана.
  • Далее необходимо установить переключатель на нужный предел. Всего их в устройстве два. Принцип выбора заключается в следующем: чем мощнее оборудование, тем больший диапазон нужно выбирать.
  • Чтобы проверить работу прибора, нужно замкнуть щупы при этом вращать ручку.
  • После того как присоединили измерительные шнуры, нужно вращать ручку прибора. При этом скорость должна равняться не меньше 120 ОБ в минуту.
  • Стрелка устанавливается в определенном положении, что и считают началом измерения.
  • Для того, чтобы уменьшить время проведения измерений, по второй шкале разъемы сопротивления закорачивают. Делать это необходимо перед тем, как начинаете замер. Ручку прибора нужно вращать примерно пять секунд.
  • После использования устройства переключатель нужно установить в нейтральное положение.

Приобрести измерительный прибор мегаомметр можно например здесь https://ruskransnab.ru/megaommetri-es0202.

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