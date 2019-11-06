Преимущества покупки садовой мебели из тика

Если при покупке садовой мебели вам важны такие качества как стиль, качество и долговечность, то обратите внимание на предметы интерьера из тика. Многие при покупке отдают предпочтение более бюджетным вариантам, так как думают только лишь о том, что мебель сезонная и используется редко. Однако, если вы круглый год живете в частном доме и любите бывать на свежем воздухе, то лучше рассмотреть садовая мебель из тика.
Кроме того, что эта мебель выглядит очень стильно, долговечна и устойчива к разным погодным условиях, она имеет другие преимущества:
Тик – материал, который легко обрабатывается и имеет много неоспоримых преимуществ. Поэтому это дерево используют в разных отраслях – судостроении, производстве полов, декоративных панелей, мебели. Благодаря наличию каучука поверхность имеет матовый финиш. Это оптимальное решение для сада, так как предметы можно оставлять на улице круглый год и не боятся за целостность.
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