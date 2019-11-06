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Преимущества покупки садовой мебели из тика

08 ноября 2019 11:13  [59]

Если при покупке садовой мебели вам важны такие качества как стиль, качество и долговечность, то обратите внимание на предметы интерьера из тика. Многие при покупке отдают предпочтение более бюджетным вариантам, так как думают только лишь о том, что мебель сезонная и используется редко. Однако, если вы круглый год живете в частном доме и любите бывать на свежем воздухе, то лучше рассмотреть садовая мебель из тика.

Кроме того, что эта мебель выглядит очень стильно, долговечна и устойчива к разным погодным условиях, она имеет другие преимущества:

  • Предметы интерьера из тика насыщены природными маслами, поэтому оно легко перенесет осадки, холод и воздействие ультрафиолета на протяжении долгого времени. Именно по этой причине отделку яхт делают из тика.
  • Мелкие насекомые не любят такую структуру дерева, поэтому покупка такой мебели избавит вас от дополнительной защиты и переживаний за целостность.
  • Для садовой мебели очень важно, чтобы она не распадалась и не гнила. Тик обладает и этими свойствами.
  • Еще одним отличием от привычных нам пород дерева является качество сборки. Оно достаточно высокое, все стыки очень хорошо обрабатываются, поэтому поверхности почти идеальные.
  • В среднем такая мебель живет 70 лет. При должном уходе вполне может прожить дольше.
  • Если вы купили допустим скамью и цвет ее не подошел под обстановку, то вы легко можете изменить оттенок. При этом мебель не потеряет своих первоначальных качеств.
  • Хозяйки особенно обрадуются тому, что за предметами интерьера из тика не нужен особый уход. Достаточно протирать от пыли и грязи по мере необходимости.
  • Это дерево очень плохо горит, его трудно поджечь. Даже если получится это сделать, то оно будет просто медленно тлеть.

Тик – материал, который легко обрабатывается и имеет много неоспоримых преимуществ. Поэтому это дерево используют в разных отраслях – судостроении, производстве полов, декоративных панелей, мебели. Благодаря наличию каучука поверхность имеет матовый финиш. Это оптимальное решение для сада, так как предметы можно оставлять на улице круглый год и не боятся за целостность.

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