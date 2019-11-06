Преимущества покупки садовой мебели из тика

Если при покупке садовой мебели вам важны такие качества как стиль, качество и долговечность, то обратите внимание на предметы интерьера из тика. Многие при покупке отдают предпочтение более бюджетным вариантам, так как думают только лишь о том, что мебель сезонная и используется редко. Однако, если вы круглый год живете в частном доме и любите бывать на свежем воздухе, то лучше рассмотреть садовая мебель из тика.

Кроме того, что эта мебель выглядит очень стильно, долговечна и устойчива к разным погодным условиях, она имеет другие преимущества:

Предметы интерьера из тика насыщены природными маслами, поэтому оно легко перенесет осадки, холод и воздействие ультрафиолета на протяжении долгого времени. Именно по этой причине отделку яхт делают из тика.

Мелкие насекомые не любят такую структуру дерева, поэтому покупка такой мебели избавит вас от дополнительной защиты и переживаний за целостность.

Для садовой мебели очень важно, чтобы она не распадалась и не гнила. Тик обладает и этими свойствами.

Еще одним отличием от привычных нам пород дерева является качество сборки. Оно достаточно высокое, все стыки очень хорошо обрабатываются, поэтому поверхности почти идеальные.

В среднем такая мебель живет 70 лет. При должном уходе вполне может прожить дольше.

Если вы купили допустим скамью и цвет ее не подошел под обстановку, то вы легко можете изменить оттенок. При этом мебель не потеряет своих первоначальных качеств.

Хозяйки особенно обрадуются тому, что за предметами интерьера из тика не нужен особый уход. Достаточно протирать от пыли и грязи по мере необходимости.

Это дерево очень плохо горит, его трудно поджечь. Даже если получится это сделать, то оно будет просто медленно тлеть.

Тик – материал, который легко обрабатывается и имеет много неоспоримых преимуществ. Поэтому это дерево используют в разных отраслях – судостроении, производстве полов, декоративных панелей, мебели. Благодаря наличию каучука поверхность имеет матовый финиш. Это оптимальное решение для сада, так как предметы можно оставлять на улице круглый год и не боятся за целостность.

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