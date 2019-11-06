Группа нижегородских военных похитила авиатопливо на 30 млн рублей Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Группу военных из Нижегородской области судили за кражу топлива для реактивных двигателей (авиационного керосина) из войсковой части. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ РФ.

Установлено, что восемь военнослужащих с 2014 по 2016 годы похитили с территории гарнизона, где они служили, авиатопливо на 30 млн рублей. Действия мужчин выявили сотрудники ФСБ России.

Суд признал военных виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата" (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначил двоим военным по 2,5 года колонии общего режима, еще шестерым - условные сроки.