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Происшествия

Группа нижегородских военных похитила авиатопливо на 30 млн рублей

08 ноября 2019 11:05  [90] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Группу военных из Нижегородской области судили за кражу топлива для реактивных двигателей (авиационного керосина) из войсковой части. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ РФ.

Установлено, что восемь военнослужащих с 2014 по 2016 годы похитили с территории гарнизона, где они служили, авиатопливо на 30 млн рублей. Действия мужчин выявили сотрудники ФСБ России.

Суд признал военных виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата" (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначил двоим военным по 2,5 года колонии общего режима, еще шестерым - условные сроки.

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