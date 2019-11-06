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Политика

Владимир Панов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

10 ноября 2019 09:37  [46] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября.

"Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, для противодействия преступности, охраны общественного порядка и собственности" - эти скупые строки федерального закона "О полиции" дают лишь самое общее представление о вашей работе и о том, насколько она важна для благополучной жизни общества!

В реальности за спокойной жизнью города стоит напряженная, полная трудностей и опасностей работа следователей, оперативников, участковых уполномоченных полиции. Обыватель знаком с вашей работой, главным образом, по книгам и фильмам, и это, наверное, самый лучший показатель эффективности вашего труда – когда он не виден рядовым гражданам!

Решение задач по профилактике, выявлению и раскрытию правонарушений, снижению уровня преступности требуют от вас высокого профессионализма и полной отдачи! От имени всех нижегородцев примите слова искренней благодарности за ваш тяжелый труд!

Особые слова благодарности в этот день мы говорим ветеранам системы МВД, успешно передающим свой опыт молодым коллегам, и семьям полицейских, поддержка и понимание которых так необходимы для успешной работы сотрудников органов внутренних дел.

Желаю всем нижегородским полицейским успехов в решении профессиональных задач, крепкого здоровья, благополучия родным и близким!" – отмечается в поздравлении.

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