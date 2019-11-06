Нижегородский водоканал обновил более 4,5 тысяч метров сетей в Кстовском районе Общество

Нижегородский водоканал обновил более 4,5 тысяч метров сетей в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновив сети, Нижегородский водоканал заменил ветхий водопровод в поселке Ждановский Кстовского района, проходящий под участком, выбранным жителями под благоустройство в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды". Ранее на этом водопроводе регулярно случались аварии и утечки.

В пресс-службе добавили, что администрация Большеельнинского сельского совета для закрытия проблемы постоянных раскопок на территории будущего сквера, обратилась в Нижегородский водоканал для синхронизации работ. В результате замена аварийного участка водопровода была выполнена до начала благоустройства.

"Решение благоустроить территорию в поселке Ждановский принято в 2019 году, в ходе проведения работ выявлено, что на территории проходит много коммуникаций, в том числе сети водоснабжения", - рассказал глава администрации Большеельнинского сельсовета Кстовского района Олег Ковтун.

"Мы обратились в Нижегородский водоканал, чтобы компания переложила сети, проходящие под сквером. Работы проведены в кратчайшие сроки, сети не мешали при строительстве, и теперь мы уверены, что в дальнейшем из-за аварий не придется перекапывать благоустроенную территорию", - добавил он.

Начальник службы по эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения Кстовского района АО "Нижегородский водоканал" Юрий Арзамасцев отмечает, что подразделение водоканала в Кстовском районе по поручению генерального директора компании Николая Николюка обеспечивает водоснабжение и водоотведение территории района чуть более года, с 23 июля 2018 года.

"Перед нами в первую очередь стояла задача совместно с органами местного самоуправления района выявить самые болевые точки на сетях водоснабжения и водоотведения и наладить работу по их устранению", - подчеркивает Юрий Арзамасцев.

"Поэтому, когда к нам обратилась администрация Большеельнинского сельского совета, мы, конечно, откликнулись на их просьбу. Участок очень сложный, работа проводилась методом горизонтально-направленного бурения, что позволило переложить трубопровод между точечно разрытыми котлованами", - пояснил начальник службы по эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения Кстовского района АО "Нижегородский водоканал".

С начала работы Нижегородского водоканала на Кстовской земле были заменены 3568 метров водопроводных и 902 метра канализационных сетей, заменена и отремонтирована 21 единица насосного оборудования, устранено более 400 аварий и засоров на сетях.

"На момент передачи кстовских сетей в обслуживание Нижегородскому водоканалу была масса проблем, таких как изношенность сетей, плохое качество воды из подземных источников, постоянные аварии на трубопроводах", - констатирует Юрий Арзамасцев.

В настоящее время в ряде населенных пунктов изменена схема водоснабжения, в частности, переведены на водоснабжение с нижегородской водопроводной станции "Малиновая гряда" село Ближнее Борисово, поселки Селекционная, Опытная станция, Опытный, Культура, проведен капитальный ремонт водопровода в селах Слободское и Запрудное, деревне Прокошево.

Что касается водоотведения, силами и средствами подразделений АО "Нижегородский водоканал" восстановлена работоспособность канализационно-насосной станции, принадлежащей ФГУП ОПХ Центральное, в селе Вязовка, трех бесхозяйных КНС в ЖК "Времена года" на территории Ройкинского сельского совета, очистных сооружений, принадлежащих ООО Спецремонт, в селе Запрудное, а также проведен капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС села Запрудное до улицы Инструментальная протяженностью 860 метров, завершается капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на территории Кудьминской промзоны протяженностью 400 метров.