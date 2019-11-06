Уличное освещение восстановлено в нижегородском микрорайоне "Медвежья долина" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Уличное освещение восстановлено в нижегородском микрорайоне "Медвежья долина". По словам местных жителей, фонари во дворах 12 домов совсем не горели около полугода, а до этого были постоянные перебои. В августе на встрече главы с жителями Нижегородского района они попросили Владимира Панова разобраться в ситуации.

Выяснилось, что причина – безответственное отношение застройщика, который бросил сети еще 14 лет назад, не передав их на баланс города.

"Так как сети обладали признаками вновь построенных, это мешало постановке их на кадастровый учёт как бесхозяйных. Пришлось пройти весь путь сначала - готовить техническую документацию, проводить инвентаризацию и только после этого ставить на кадастровый учёт. Еще одним обязательным этапом стало признание брошенных сетей бесхозяйными через суд. Решение суда было в конце августа, месяц ушел на его вступление в законную силу, после чего началось оформление технической и договорной документации. И, наконец, тестовый запуск, который прошел успешно", – рассказал Владимир Панов на своей странице в социальной сети.

"С подачи главы города нам включили "зеленый свет", документы оформили очень быстро. Работали в две смены, треть фонарей пришлось ремонтировать, потому что бездействие не идет им на пользу. Сейчас все 53 светоточки в Медвежьей долине работают", – сообщил заместитель директора МП "Инженерные сети" Михаил Кузнецов.

Напомним, Владимир Панов проводит открытые встречи с нижегородцами с 27 февраля 2018 года, их было уже 18. В ходе последней встречи с жителями Приокского района было задано 144 письменных и 23 устных вопроса.