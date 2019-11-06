Пять альтернатив Телеграм

Современный человек не представляет своей жизни без мобильного устройства. Темп жизни постоянно ускоряется. Происшествия, новости теперь обновляются ежеминутно. Чтобы быть в курсе последних событий, нужно всегда быть на связи. Особенно это касается людей бизнеса – тех людей, кто всегда заинтересован в получении прибыли. Обычным людям всегда хочется быть на связи, чтобы общаться с близкими людьми.
Самым популярным на данный момент мессенджером является Telegram. В нем соединено все для комфортного общения: возможность делать видео звонки, фоторедактор, гифки, таймер уничтожения сообщений, секретный чат, отправка видеофайлов и т.п. Интерфейс очень приятный и понятный для восприятия даже тому, кто пользуется чатом впервые. Здесь особенное внимание уделено конфиденциальности. Утечка разговора или прослушка считается невозможной.
Но кроме этого есть другие альтернативные приложения:
Приложений, которые смогли бы заменить Телеграмм много. Чтобы оценить из достоинства и недостатки нужно попробовать пользоваться каждым.
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