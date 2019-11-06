Пять альтернатив Телеграм

Современный человек не представляет своей жизни без мобильного устройства. Темп жизни постоянно ускоряется. Происшествия, новости теперь обновляются ежеминутно. Чтобы быть в курсе последних событий, нужно всегда быть на связи. Особенно это касается людей бизнеса – тех людей, кто всегда заинтересован в получении прибыли. Обычным людям всегда хочется быть на связи, чтобы общаться с близкими людьми.

Самым популярным на данный момент мессенджером является Telegram. В нем соединено все для комфортного общения: возможность делать видео звонки, фоторедактор, гифки, таймер уничтожения сообщений, секретный чат, отправка видеофайлов и т.п. Интерфейс очень приятный и понятный для восприятия даже тому, кто пользуется чатом впервые. Здесь особенное внимание уделено конфиденциальности. Утечка разговора или прослушка считается невозможной.

Но кроме этого есть другие альтернативные приложения:

Вторым по популярности является WhatsApp. В мире им пользуется 1 миллиард человек. Можно пересылать файлы без потери из качества, что особенно касается фотографий, создавать чаты, где могут находится до 256 человек.

Viber менее популярное приложение, но выполняет те же функции – обмен сообщениями и звонками. Здесь есть секретные чаты, а вот каналы могут завести только компании.

Messenger – это приложение Фейсбук, которое позволяет людям из этой сети обмениваться сообщениями. Предыдущие мессенджеры имеют версию на компьютере в отличии от данного. Здесь есть боты и стикеры.

Google Allo – корпорация относительно недавно выпустила свое мобильное приложение. Оно позволяет обмениваться текстовыми и аудио сообщениями, изображениями. Работает исключительно на платформе Андроид и iOS. Здесь разработчики удивили наличием игр и искусственного интеллекта. Приложение способно предугадать вопрос собеседника и подготовить ответ на него заранее.

Новое приложение Agile разработано для тех, кто предпочитает общаться голосовыми сообщениями. Ознакомиться с его полным функционалом можно перейдя по ссылке https://agilie.com/en/services/messaging-apps.

Приложений, которые смогли бы заменить Телеграмм много. Чтобы оценить из достоинства и недостатки нужно попробовать пользоваться каждым.

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