Зачем нужна регулировка пластиковых окон?

Если вас стало беспокоить плохое закрывание окон, створки западают, поддувает, то значит настало время регулировки. Особенно это важно делать перед наступлением холодов. Иначе о сохранении тепла в комнате можете забыть.

Если делать все по регламенту, то регулировка должна происходит раз в год, после чего все петли и другие механизмы необходимо смазать. На деталях постоянно оседает пыль, конденсат, что и приводит к затруднению во время открывания или закрывания.

Как проводится регулировка?

Створки качественных окон корректируются по высоте, наклону и по тому как прижимается створка к раме. Для этого мастера используют торцевые ключи. Регулировка пластиковых окон помогает решить некоторые проблемы связанные с:

Заеданием замков, когда открывается или закрывается окно.

Продуванием. Это связанно с неплотным прилеганием уплотнителя.

Трением и заклиниваем створок в раме.

Одной из главных причин корректировки является усадка стен. Из-за этого створки окон начинают в каких-то местах задевать раму. Другая частая причина – окна закрываются сразу после того как их установили. Это уже оплошность самой компании, которая осуществляла монтаж. В скорее всего они просто смонтировали их неправильно или не совсем ровно. Следующая причина – слишком долгая эксплуатация и плохой уход. В результате этого уплотнитель перестает прилегать плотно, а значит образовываются щели, через которые и проникает воздух.

Где заказать регулировку пластиковых окон?

В нижнем Новгороде корректировку окон сделает компания remontokon52.ru. По телефону, указанному на сайте, вы можете получить бесплатную консультацию или оставить заявку на ремонт. Стоимость весьма доступная на данную услугу, зато решает массу проблем. Самая главная из которых – продувание окон.

Специалисты компании всегда приезжают вовремя и в любое удобное время для вас. Они настроят механизмы и доведут все до совершенства. Мастер проведет все необходимые работы по регулированию и вас долгое время не будут беспокоить проблемы с окнами.

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