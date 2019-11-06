Нижегородского священника обвиняют в нарушении церковной дисциплины и растрате Происшествия

Иерей Сергей Цепов Фото: из соцсети ВКонтакте

Священника из Шахуньи Сергея Цепова обвиняют в нарушении церковной дисциплины и расстрате. Об этом сообщает пресс-служба Городецкой епархии.

В отношении него возбуждено уголовное дело из-за того, что Сергей Цепов якобы самостоятельно продал вверенную ему епархией квартиру и присвоил деньги прихода. Кроме того, епархия запретила ему совершать богослужения, таинства и требы, носить крест и рясу, а также благословлять прихожан сроком на пять лет.

Нарушение церковной дисциплины

Как сообщает епархия, иерей Сергей Цепов в январе 2018 года подал рапорт, в котором заявил, что у него имеются основания "прекратить молитвенно-евхаристическое общение" с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, митрополитом Нижегородским Георгием и епархиальным архиереем, епископом Городецким и Ветлужским Августином.

Он назвал епископа Августина "лжеепископ", и добавил, что "все его прещения считает недействительными".

В своем видеообращении на странице в соцсети ВКонтакте священник объясняет, что недоволен политикой Патриарха Кирилла, связанной с взаимодействием с другими религиями. В частности, он рассуждает о встрече патриарха с Папой Римским Франциском.

После данного рапорта священник был снят с должности настоятеля Прихода церкви.

Экономические нарушения

Позднее выяснилось, что при передаче дел новому настоятелю в акте не были указаны квартира, принадлежащая приходу, а также денежные средства, пожертвованные на его нужды. Квартира в последствии была продана.

Пресс-служба Городецкой епархии подчеркивает, что должность казначея прихода в то время занимала жена иерея.

Сергею Цепову было предложено вернуть имущество, но тот якобы отказался. В отношении иерея Сергея Цепова возбуждено уголовное дело по статье "Растрата".

Судебные тяжбы

В настоящее время дело иерея Сергея Цепова рассматривается в суде.

"Еще раз необходимо подчеркнуть, что уголовное дело, возбужденное в отношении иерея Сергея Ионовича Цепова и прекращение его молитвенно-евхаристическое общения с Патриархом Московским и всея Руси, епископатом и священнослужителями Русской Православной Церкви, никоим образом не связаны между собой, так как находятся в различных правовых плоскостях", - отметили в епархии.

(фото: с сайта суда)

Однако, Сергей Цепов все еще уверен, что его судят именно за отказ упоминать в своих молитвах высокопоставленных церковных особ. В разговоре с одним из блогеров он сообщает, что в ходе заседания ему задавали провокационные вопросы такие как: "К какой вере вы себя относите?" и "Куда ходите молиться?".

Касательно имущества он заявляет, что акт приема-передачи имущества и кассовая книга у него имеются.

Следующее заседание Шахунского районного суда запланировано на конец ноября.