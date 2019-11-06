"Делом жизни вы выбрали трудную, но благородную миссию – стоять на страже закона и порядка", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

"Делом жизни вы выбрали трудную, но благородную миссию – стоять на страже закона и порядка. От вашей добросовестной, самоотверженной, слаженной и четкой работы зависят спокойствие и безопасность земляков, их уверенность в завтрашнем дне. А это укрепляет веру в сильное государство, способное и готовое всегда защищать интересы граждан.

Сотрудники нижегородской полиции успешно справляются с возложенными на них задачами. Ветераны службы, люди высокой нравственной закалки, заложили замечательные традиции верности долгу, которым неукоснительно следуют новые поколения сотрудников правопорядка. В этом им помогают новейшее техническое оснащение, хорошая физическая подготовка и глубокий уровень знаний.

Искренне благодарю всех ветеранов и действующих сотрудников органов внутренних дел за верность избранной профессии, преданное служение Отечеству. Вы "все время на посту" несете свою службу, невзирая на усталость, погоду, время суток. На вашем счету – командировки в горячие точки, борьба с международным терроризмом, противодействие распространению наркотиков и многое другое. Ваша работа несет экономическую, социальную и политическую стабильность в наше общество.

Крепкого вам здоровья, счастья, семейного благополучия и благодарности земляков", - говорится в поздравлении.