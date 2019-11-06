Последние новости рубрики Политика
10 ноября 2019 09:51  [51] "Вы всегда готовы прийти на помощь, когда случается беда, вы сопровождаете важнейшие общественные мероприятия", - Денис Москвин
10 ноября 2019 09:37  [47] Владимир Панов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
10 ноября 2019 09:21  [77] "Делом жизни вы выбрали трудную, но благородную миссию – стоять на страже закона и порядка", - Евгений Лебедев
10 ноября 2019 09:09  [67] "Нижегородских сотрудников органов внутренних дел всегда отличали высочайший профессионализм и преданность своему делу!" – Глеб Никитин
08 ноября 2019 18:45  [255] Публичные слушания по изменению в Устав Нижнего Новгорода пройдут 22 ноября
08 ноября 2019 18:10  [744] Постановление суда об отстранении от должности Алексея Мочкаева поступило в администрацию Нижнего Новгорода
08 ноября 2019 16:58  [378] Тринадцать кандидатов допущены к очному этапу отбора в резерв управленческих кадров в сфере туризма и НХП
08 ноября 2019 16:27  [206] Партийцы помогли установить пандус в многоквартирном доме для нижегородского инвалида-колясочника
08 ноября 2019 15:58  [264] "Наш регион имеет большую историю подготовки кадетов", - Евгений Лебедев
08 ноября 2019 14:41  [273] Михаил Коняхин назначен начальником нижегородского минюста
Политика

"Делом жизни вы выбрали трудную, но благородную миссию – стоять на страже закона и порядка", - Евгений Лебедев

10 ноября 2019 09:21  [77] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

"Делом жизни вы выбрали трудную, но благородную миссию – стоять на страже закона и порядка. От вашей добросовестной, самоотверженной, слаженной и четкой работы зависят спокойствие и безопасность земляков, их уверенность в завтрашнем дне. А это укрепляет веру в сильное государство, способное и готовое всегда защищать интересы граждан.

Сотрудники нижегородской полиции успешно справляются с возложенными на них задачами. Ветераны службы, люди высокой нравственной закалки, заложили замечательные традиции верности долгу, которым неукоснительно следуют новые поколения сотрудников правопорядка. В этом им помогают новейшее техническое оснащение, хорошая физическая подготовка и глубокий уровень знаний.

Искренне благодарю всех ветеранов и действующих сотрудников органов внутренних дел за верность избранной профессии, преданное служение Отечеству. Вы "все время на посту" несете свою службу, невзирая на усталость, погоду, время суток. На вашем счету – командировки в горячие точки, борьба с международным терроризмом, противодействие распространению наркотиков и многое другое. Ваша работа несет экономическую, социальную и политическую стабильность в наше общество.

Крепкого вам здоровья, счастья, семейного благополучия и благодарности земляков", - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph