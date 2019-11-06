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Политика

Михаил Коняхин назначен начальником нижегородского минюста

08 ноября 2019 14:41  [73] Политика

Фото: Юлия Горшкова

Михаил Коняхин назначен начальником главного управления министерства юстиции России по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Нового начальника 8 ноября 2019 года представил его заместитель Сергей Быстревский. На встрече присутствовали вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, главный федеральный инспектор региона Александр Мурзин, председатель областного Законодательного собрания Евгений Лебедев, заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов. Также в церемонии принимали участие руководители и представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в том числе подведомственных минюсту России федеральных служб, аппарата уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, судов, органов ЗАГС, адвокатского и нотариального сообщества.

Представляя нового руководителя управления, заместитель министра юстиции РФ сказал, что Михаил Коняхин более 20 лет трудится на государственной службе, из которых 14 лет - в системе министерства юстиции. Новый руководитель регионального минюста имеет два высших образования, степень кандидата экономических наук, различные ведомственные награды.

"Учитывая богатый профессиональный опыт Михаила Александровича, я уверен, что он быстро войдет в курс дела и приступит к решению задач, которые стоят перед управлением юстиции. Главная из этих задач - обеспечение единого правового пространства на территории Нижегородской области и Приволжского федерального округа. От качества его работы зависит эффективность взаимодействия с органами государственной власти", - сказал Сергей Быстревский.

В рамках церемонии Михаилу Коняхину вручили удостоверение начальника управления минюста РФ по Нижегородской области.

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