ЭнергосбыТ Плюс напоминает о последствиях неоплаты отопления и горячей воды Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" с начала текущего года направил 32 тысячи исполнительных документов в банки, пенсионный фонд и другие организации для принудительного взыскания задолженности с неплательщиков за отопление и горячую воду.

В настоящее время у многих должников за отопление и горячую воду уже арестованы банковские счета и с них принудительно списываются денежные средства для погашения долга. При этом блокировка может коснуться счетов, открытых как в крупнейших банках, так и малоизвестных, поскольку, в соответствии с действующим законодательством, поставщик услуги имеет право запросить в налоговой инспекции информацию обо всех открытых у должника счетах.

Таким образом, неплательщик должен иметь в виду, что "спрятать" деньги в мелких финансово-кредитных организациях у него не получится. Если же у должника нет банковской карты, то в ходе еженедельных рейдов, которые проводятся Нижегородским филиалом ЭнергосбыТ Плюс и службой судебных приставов, судебный пристав-исполнитель, согласно федеральному закону № 229 "Об исполнительном производстве", имеет право наложить арест как на наличные денежные средства неплательщика, так и на его имущество, вплоть до машины и квартиры.

Если документы по задолженности еще не переданы в суд, то житель может обратиться в Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс с заявлением о предоставлении рассрочки для погашения долга.

"Наличие долга за отопление и горячую воду не является неожиданностью для жителей. Ежемесячно в квитанции ЕРКЦ размещается информация о задолженности в графе "Общий долг справочно", и этот факт должен быть для неплательщика первым сигналом, что в отношении него готовятся документы в суд или уже вынесено судебное решение о принудительном взыскании. Чтобы избежать проблем, связанных с вынесением судебного приказа о принудительном взыскании долга, и, как следствие, ареста банковских счетов и имущества, должнику надо не прятаться, а честно признать проблему и постараться как можно быстрее погасить задолженность", - отметил директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.