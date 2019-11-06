Экологический урок прошел на "Черной дыре" и "Белом море" в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Выездной экологический урок на объектах накопленного экологического вреда прошел в Дзержинске 8 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Старшеклассникам из "города химиков" показали бывший шламонакопитель "Белое море", свалку промышленных отходов "Черная дыра" и уникальную установку по обезвреживанию отходов.

Урок на тему ликвидации трех крупных объектов накопленного экологического вреда в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" провел министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

"По поручению губернатора Глеба Никитина мы прорабатываем вопрос проведения регулярных экологических уроков в школах. В том числе мы сами, представители министерства экологии региона, выступаем в роли преподавателей. Это уже стало доброй традицией. И главное у школьников есть желание получать информацию об экологической ситуации в нашей области из первых уст. И сегодня мы по просьбе дзержинских старшеклассников сделали выездной урок. Это интересно и необычно. В таком формате ребята лучше запомнят информацию, потому что увидят весь процесс рекультивации своими глазами", - сказал Денис Егоров.

Начался урок на "Черной дыре". Старшеклассникам рассказали не только об истории свалки промышленных отходов, но и о ее уникальном методе ликвидации. На "Чёрной дыре" стоит плот, где расположен насос. Он откачивает пастообразный субстрат, который смешивается песком в специальной емкости на берегу и отправляется на завод.

Завод, где отходы из "Черной дыры" обезвреживаются экологически безопасным методом, стал второй точкой маршрута. Здесь пастообразный субстрат, смешанный с песком, поступает в термолизный реактор, где без доступа кислорода происходит его разложение при температуре 350 градусов на зольный остаток и синтез-газ. Полное разложение этой смеси происходит в камере дожигания при температуре 1100-1200 градусов. Там идёт дальнейшее окисление с доступом кислорода. Затем зольный остаток поступает в барабанную печь, где поддерживается температура 680-700 градусов. Там происходит дожигание зольного остатка. И тот песок, который выходит - полностью обезврежен, а дымовые газы после трёхступенчатой очистки выходят в атмосферу. На данный момент на установке обезврежено порядка 6 800 тонн отходов.

Третей точкой, куда отправились школьники, стал бывший шламонакопитель "Белое море". Его площадь составляет 72 гектара. Здесь Денис Егоров не только рассказал школьникам о рекультивации объектов, но и показал им материалы, с помощью которых ликвидируется объект. Это геомембраны, георешетки, гидроматы, бентонитовые маты, геотекстиль и биоматы. Внутри последних находятся семена многолетних трав. На данный момент травой покрыто почти 22 га "Белого моря". Это порядка 30% от всей площади.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил, что опыт рекультивации объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске планируется использовать при ликвидации других свалок промышленных отходов в регионе.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.