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Общество

Стоматологи начали работать в "Поездах здоровья" Нижегородской области

08 ноября 2019 15:30  [1] Общество

Фото: Александр Воложанин

Передвижной стоматологический комплекс, оснащенный современным оборудованием для оказания всех видов стоматологической помощи взрослым и детям, как терапевтической, так и хирургической, включен в состав "Поездов здоровья". Первыми пациентами комплекса стали жители с. Пакали Тонкинского района Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект в регионе будет развиваться.

"В этом году благодаря национальному проекту "Здравоохранение" будет закуплено 23 мобильных лечебно-диагностических комплекса. Часть из них уже вступила в строй и работает в различных районах региона. Это позволяет вводить в состав поездов новые виды медпомощи и расширять охват. В 2020-м планируется сформировать еще два "Поезда здоровья", чтобы как можно больше нижегородцев могли пройти обследования и получить консультации врачей", - подчеркнул Глеб Никитин.

Услуги "Стоматологической помощи"

Специалисты передвижного лечебно-диагностического комплекса "Стоматологическая помощь" проводят лечение и удаление зубов, профессиональную гигиену полости рта, осматривают на предмет онконастороженности.

В мобильном комплексе размещена стоматологическая установка с встроенным скалером для снятия зубных отложений, наконечниками с фиброптикой последнего поколения, аппарат для диагностики кариеса, аппарат для онкоскрининга. Также в комплекс встроены рентгеновский аппарат, радиовизиограф и светополяризационная лампа для постановки пломб из гелиокомпозитов. Предусмотрен и паровой стерилизатор. Это уникальный комбинированный автоклав для комплексной гигиены для инструментов - 6 инструментов всего за 10 минут, единственный автоклав для стоматологических наконечников в мире, который, не только производит автоклавирование - стерилизацию при температуре 134 °C/121 °C, но и чистит, и смазывает наконечники. Кроме того, для стерилизации инструментов работает стерилизатор воздушный ГП-20.

В стоматологическом кабинете имеются наборы одноразовых стерильных инструментов, растворы и препараты для дезинфекции, наконечники, боры, современные пломбировочные материалы, анестетики, карпульные шприцы для оказания качественной стоматологической помощи населению.

Жители южных районов также смогут посетить специалистов уникального комплекса в рамках работы мобильных лечебно-диагностических лабораторий.

Работа "Поездов здоровья" продлена

Ранее Глеб Никитин подписал распоряжение о продлении сроков работы "Поездов здоровья" до конца текущего года в связи с многочисленными обращениями жителей.

За время работы в 2019 году поезда побывали в 132 населенных пунктах, специалистами мобильных лечебно-диагностических лабораторий проведено более 37 тысяч консультаций.

Наиболее востребованными остаются консультации невролога - 4 850 и офтальмолога - 5 464.

Увеличение в два раза

Количество "Поездов здоровья" в 2020 году увеличат с двух до четырех.

В рамках работы мобильных лечебно-диагностических лабораторий также проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.

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