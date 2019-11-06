"Т Плюс" вложил более 21 млн рублей в техперевооружение основного оборудования Сормовской ТЭЦ Экономика

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс"

На Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" проведена замена поверхностей охлаждения конденсатора турбоагрегата ст. №2. Стоимость проекта составила 21,2 млн рублей, пояснили в пресс-службе компании.

Турбоагрегат №2 мощностью 65 МВт был введен в эксплуатацию в 1975 году. Конденсатор турбоагрегата представляет собой теплообменный аппарат с общей поверхностью охлаждения 6000 кв. метров, в котором осуществляется конденсация отработавшего в турбине пара. Поверхность охлаждения конденсатора, общим весом 25,4 тонны, состоит из 5800 штук прямых латунных трубок длиной 6650 мм каждая. За время работы было отглушено более 500 трубок конденсатора, а трубные доски получили большой коррозионный износ.

Замена трубок и трубных досок конденсатора повысила эффективность и надежность работы основного оборудования станции. Реализованный проект позволит экономить свыше 1,2 тыс. тонн условного топлива в год.