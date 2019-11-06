"Наш регион имеет большую историю подготовки кадетов", - Евгений Лебедев

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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил с принятием присяги кадетов Кантауровской школы 8 ноября 2019 года на Нижегородской ярмарке.
Спикер регионального парламента обратился к присутствующим с приветственным словом. Также было организовано музыкальное поздравление кадетов.
"Для Кантауровской школы кадетский класс – дело новое, но вообще-то наш регион имеет большую историю подготовки кадетов. Нижегородский кадетский корпус графа Аракчеева, в здании которого ныне располагается Законодательное собрание Нижегородской области, в этом году отметил 185-летие. Кадеты – это образованные, воспитанные, умные, ценящие искусство молодые люди, которые в то же самое время владеют воинскими профессиями и являются патриотами", - сказал Евгений Лебедев.
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