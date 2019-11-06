Партийцы помогли установить пандус в многоквартирном доме для нижегородского инвалида-колясочника Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Партийцы помогли установить пандус в многоквартирном доме для нижегородского инвалида-колясочника. Ранее, житель Автозаводского района Алексей Емелин обратился в общественную приемную "Единой России" к региональному координатору проекта "Единая страна – доступная среда" Ольге Никитиной с просьбой помочь установить пандус в подъезде дома, где он проживает. Из-за серьезной травмы позвоночника мужчина прикован к инвалидной коляске уже более 20 лет. Чтобы попасть на улицу, ему была необходима помощь четырех человек. С 2014 года нижегородец безрезультатно пытался решить проблему, обращаясь в различные инстанции.

По инициативе координатора проекта специалисты провели техническую инспекцию, в результате которой было сделано заключение о возможности установки пандуса на законных основаниях с учетом всех нормативов.

К решению проблемы подключился секретарь местного отделения "Единой России" Автозаводского района, депутат Законодательного собрания Владимир Солдатенков. Был изготовлен специальный откидной пандус, который крепится к перилам лестницы, не нарушает требований пожарной безопасности и не мешает жителям.

"Везде мне отказывали в установке пандуса из-за того, что это противоречит требованиям СНИП и пожарной безопасности, в подъезде большие угол проема и наклон лестницы. Узнал, что есть практика установки пандусов в таких домах, обратился в приемную "Единой России" к Ольге Никитиной, и мне помогли. Раньше меня четверо человек еле спускали с коляской по лестнице, теперь почти без труда справляются двое. Для меня и моих родных это очень большая помощь", - рассказал Алексей Емелин.

Владимир Солдатенков встретился с автозаводцем, проверил конструкцию. Депутат сообщил, что в дальнейшем они рассмотрят возможность установки специальной лебедки, чтобы без усилий и безопасно спускаться только с одним помощником. Также в ближайшее время у подъезда будет сделан удобный спуск на тротуар.

"Эта проблема особенно остро стоит в домах старой застройки. Раньше не предполагалось оборудование подъездов пандусами и специальными съездами. И в рамках проекта "Единая страна – доступная среда" мы стараемся помочь таким людям. Важно, что доступной среде сегодня уделяется серьезное внимание. Новые микрорайоны и социальные объекты уже строятся с учетом доступности для маломобильных граждан. Мы активно взаимодействуем в этом направлении с обществами инвалидов в каждом районе области, чтобы люди с ограниченными возможностями в числе общественных контролеров наших партпроектов присутствовали при строительстве или благоустройстве тех или иных объектов", - отметил Владимир Солдатенков.

Напомним, в октябре этого в Нижнем Новгороде состоялся обучающий семинар для общественных контролеров в рамках партпроекта "Единая страна – доступная среда". Обучение прошли более 240 участников: волонтеры, представители обществ инвалидов, социальных учреждений и районных администраций города. Добровольцы будут проводить мониторинги социально значимых объектов на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.