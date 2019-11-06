Последние новости рубрики Бизнес
08 ноября 2019 16:34  [64] Развитие общественно-государственного партнерства обсудили на круглом столе в Нижнем Новгороде
08 ноября 2019 16:32  [56] ЛУКОЙЛ вручил сертификаты нижегородским победителям конкурса соцпроектов
08 ноября 2019 15:44  [68] Специалисты "Ростелекома" признаны лучшими в сфере создания оптической инфраструктуры
08 ноября 2019 13:18  [108] Финал конкурса Фонда содействия инновациям "УМНИК" прошел в технопарке "Анкудиновка"
08 ноября 2019 11:54  [132] "Мы надеемся, что и другие наши предприятия крупного и среднего бизнеса будут смелее выходить на рынки других государств", - Павел Солодкий
08 ноября 2019 11:48  [156] "Открытие завода в Малайзии служит примером для компаний в Нижегородской области и всей стране", - Ингвар Братсберг
08 ноября 2019 09:44  [181] НПАТ договорился о снижении цены на топливо: экономия составит 12 млн рублей
08 ноября 2019 09:32  [119] ЭнергосбыТ Плюс наградил нижегородского победителя акции "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ"
07 ноября 2019 18:45  [249] Товарооборот Нижегородской области с Казахстаном вырос на 8%
07 ноября 2019 18:32  [244] Более 5 тысяч нижегородцев зарегистрировались на форум "Мой бизнес"
Бизнес

Развитие общественно-государственного партнерства обсудили на круглом столе в Нижнем Новгороде

08 ноября 2019 16:34  [64] Бизнес

Развитие общественно-государственного партнерства как эффективного инструмента правовой поддержки и просвещения малоимущих и социально незащищенных граждан обсудили на круглом столе на территории "МФЦ для бизнеса" в Нижнем Новгороде 7 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Социальный проект разработан при участии уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, регионального уполномоченного по правам ребенка, Нижегородского областного фонда помощи детям-сиротам и осуществляется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В круглом столе приняли участие члены комиссии при губернаторе Нижегородской области по правам человека. От аппарата уполномоченного по правам человека в Нижегородской области с докладом "Перспективные направления деятельности по правовой поддержке жителей Нижегородской области" выступила заместитель уполномоченного Елена Барышникова.

В пресс-службе отметили, что благодаря поддержке Фонда президентских грантов, в 2019 года в шести городах и районах Нижегородской области - Арзамасе, Выксе, Городецком, Кстовском, Краснобаковском, Лукояновском районах - организована работа "Мобильных офисов правового просвещения граждан".

"За первое полугодие за юридическими консультациями в мобильные офисы обратился 871 человек: инвалиды, многодетные, пенсионеры, дети-сироты и другие граждане, относящиеся к социально-незащищенным категориям. Еще 1106 жителей области приняли участие в массовых мероприятиях по правовому просвещению", - пояснила Елена Барышникова.

Возможности МФЦ позволили дистанционно принять участие в мероприятии представителям районов, где работа мобильных офисов была особенно эффективна.

"Замечательно, что у нижегородцев появилась возможность получать квалифицированную юридическую помощь даже в отдаленных поселениях региона.  Ведь как бы ни развивались технологии, очень сложно заменить живое общение компетентного специалиста с заявителем. Формат работы "мобильных офисов" позволяет оказывать правовую поддержку оперативно и эффективно", - сказала в свою очередь уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина.

По итогам заседания комиссия при губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию развитию институтов гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив выработает рекомендации для распространения опыта проекта на все муниципальные образования региона.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph