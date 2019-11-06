Развитие общественно-государственного партнерства обсудили на круглом столе в Нижнем Новгороде Бизнес

Развитие общественно-государственного партнерства как эффективного инструмента правовой поддержки и просвещения малоимущих и социально незащищенных граждан обсудили на круглом столе на территории "МФЦ для бизнеса" в Нижнем Новгороде 7 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Социальный проект разработан при участии уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, регионального уполномоченного по правам ребенка, Нижегородского областного фонда помощи детям-сиротам и осуществляется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В круглом столе приняли участие члены комиссии при губернаторе Нижегородской области по правам человека. От аппарата уполномоченного по правам человека в Нижегородской области с докладом "Перспективные направления деятельности по правовой поддержке жителей Нижегородской области" выступила заместитель уполномоченного Елена Барышникова.

В пресс-службе отметили, что благодаря поддержке Фонда президентских грантов, в 2019 года в шести городах и районах Нижегородской области - Арзамасе, Выксе, Городецком, Кстовском, Краснобаковском, Лукояновском районах - организована работа "Мобильных офисов правового просвещения граждан".

"За первое полугодие за юридическими консультациями в мобильные офисы обратился 871 человек: инвалиды, многодетные, пенсионеры, дети-сироты и другие граждане, относящиеся к социально-незащищенным категориям. Еще 1106 жителей области приняли участие в массовых мероприятиях по правовому просвещению", - пояснила Елена Барышникова.

Возможности МФЦ позволили дистанционно принять участие в мероприятии представителям районов, где работа мобильных офисов была особенно эффективна.

"Замечательно, что у нижегородцев появилась возможность получать квалифицированную юридическую помощь даже в отдаленных поселениях региона. Ведь как бы ни развивались технологии, очень сложно заменить живое общение компетентного специалиста с заявителем. Формат работы "мобильных офисов" позволяет оказывать правовую поддержку оперативно и эффективно", - сказала в свою очередь уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина.

По итогам заседания комиссия при губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию развитию институтов гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив выработает рекомендации для распространения опыта проекта на все муниципальные образования региона.