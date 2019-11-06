Депутат ЗС НО Артем Баранов принял участие в праздновании 80-летия Детской железной дороги Общество

Фото: с сайта ГЖД

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Детской железной дороги (ДЖД) Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Также праздник посетили около 400 воспитанников ДЖД, выпускники прошлых лет, ветераны - бывшие работники ДЖД, железнодорожники. В ходе мероприятия были организованы выставки, посвящённые истории Детской железной дороги Нижнего Новгорода и железнодорожного моделизма, а также мастер-классы "Экология" и "Безопасность нахождения на железнодорожных путях". Кроме того, прошел лекторий "Будущее ОАО "РЖД".

В завершении мероприятия состоялся праздничный концерт, в рамках которого депутат регионального парламента Артем Баранов выступил с приветственным словом. Он выразил слова особой благодарности ветеранам и руководству "малой" Горьковской магистрали.

"Люди, которые всю свою трудовую жизнь отдали Детской железной дороге, сегодня поддерживают дух товарищества, преемственность поколений, традиции профориентации, трудового и культурного воспитания новых поколений железнодорожников. Стоит поблагодарить и руководство Горьковской магистрали за поддержку материальной базы детской дороги, в которую вкладываются существенные средства: ремонтируются пути, приобретаются новые вагоны, модернизируется техническое оснащение. Все это позволяет сохранять для города и региона эту "жемчужину", уникальный комплекс детской магистрали, которым все мы по праву гордимся", - подчеркнул Артем Баранов.

"Детская магистраль - это серьёзное производство, где ребята изучают азы железнодорожных профессий, получают основные навыки работы в коллективе. 80 лет для Детской железной дороги Нижнего Новгорода – это уже история. Не одно поколение выросло на Малой Горьковской. Порядка 40% детей, прошедших обучение на ДЖД, приходят работать на железнодорожный транспорт - это очень хороший показатель. Однако, по моему мнению, главное, что происходит при обучении на ДЖД - это формирование личности в обществе. Подростка не просто "занимают" после школы, но воспитывают как человека – ответственного, готового к командной работе и принятию решений", - отметил начальник ГЖД - филиала ОАО "РЖД" Анатолий Лесун.