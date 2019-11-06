Тринадцать кандидатов допущены к очному этапу отбора в резерв управленческих кадров в сфере туризма и НХП Политика

Экспертная комиссия допустила 13 кандидатов к очному этапу отбора в резерв управленческих кадров региона в сфере туризма и народных художественных промыслов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Заседание состоялось 8 ноября 2019 года. Заявку на участие в отборочных процедурах изначально оставил 41 человек, 19 из них полностью выполнили все процедуры заочного этапа.

К очному этапу и защите проекта/программы развития сфер туризма и НХП допущены:

- ведущий менеджер проекта АНО "УК Саровско-Дивеевский кластер" Павел Березовский;

- директор МКУК "Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Град Китеж" Алексей Гроза;

- директор ООО "Рекламно-информационное агентство "ИМЯ" Анна Дмитриева;

- главный менеджер проекта АНО "УК Саровско-Дивеевский кластер" Михаил Ерин;

- директор благотворительного фонда "Улыбка ребенка" Александр Ильин;

- директор ООО "Центр развития территорий "Возможности" Юлия Козлова;

- заместитель председателя экспертного совета при комитете Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Роман Мирошин;

- заместитель директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алла Морозова;

- Максим Подовинников (последнее место работы – заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области);

- заместитель директора АНО "Управляющая компания Саровско-Дивеевский кластер" Тимур Сираев;

- генеральный директор ООО "АВС "Авиалот" Татьяна Тужилкина;

- генеральный директор ООО "Империя" Михаил Шапкин;

- директор ГБУ НО "Нижегородский туристско-информационный центр" Сергей Яковлев.

Также экспертная комиссия проанализировала инициативы, поступившие на портал "Команда Правительства" от жителей.

"Из 132 предложений, своеобразных наказов по развитию сферы туризма и НХП, которые разместили граждане на портале "Команда Правительства", комиссия отобрала 20. Кандидаты должны будут обозначить пути их решения в ходе деловой игры и защиты программ. Абсолютно все предложения автоматически войдут в работу департамента по поручению губернатора", – сказал заместитель губернатора Нижегородской области, председатель экспертной комиссии Андрей Бетин.

"Поступило самое наболевшее от очень неравнодушных людей. Это предложения и общего (по развитию сферы в целом), и частного характера (к примеру, по улучшению туристической инфраструктуры конкретных районов). Сам формат работы, где участвует и общественность, и профессиональное сообщество – люди, заинтересованные в развитии отрасли, в привлечении туристов – нов и интересен. Считаю, что эта процедура дает нам возможность выбрать наиболее подходящих кандидатов", – отметил член экспертной комиссии, директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.

В состав экспертной комиссии входит 12 человек, 6 из них - представители профессионального сообщества. Это Юрий Филиппов, генеральный директор туроператорской компании ООО "Роза ветров" Мария Свиридова, учредитель Ассоциации экскурсоводов Нижегородской области, учредитель экскурсионного бюро "Нескучный Нижний" Александра Шарова, президент Ассоциации отельеров Нижегородской области Константин Клюев, автор социально-просветительского проекта "Мастерская Радуги" Виктория Катамашвили и генеральный директор ООО "Завод складных ножей "САРО" Сергей Воропаев, включенный в состав комиссии по представлению Союза предприятий НХП Нижегородской области.

Напомним, что презентация программы "Команда Правительства", о которой глава Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года.