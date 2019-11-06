Самый старый деревянный дом в Нижнем Новгороде отремонтируют до конца года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Самый старый деревянный дом в Нижнем Новгороде (датируемый первой четвертью XIX века) отремонтируют до конца года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Жилой дом по адресу: ул. Ульянова, д.8А является объектом культурного наследия регионального значения. С 2008 года его собственником является физическое лицо.

Собственник обратился в управление госохранкультуры, заявив о необходимости срочного ремонта здания. Научно-проектную документацию на проведение ремонта с элементами консервации ОКН разработало ООО "Нижтехпром".

В сентябре этого года ГП НО "ДиРОН" получило разрешение на проведение работ по сохранению объекта сроком до 31 декабря 2019 года.

В соответствии с выданным разрешением, на объекте в настоящее время проводится ремонт и восстановление разрушенной кирпичной кладки цокольной части здания, выравнивание несущих деревянных стен здания, ревизия бревен сруба с заменой поврежденных, замена окон на окна с переплетами, покраска фасада, монтаж сетей инженерных коммуникаций.

Ранее, управление госохранкультуры проводило проверки на предмет возможного изъятия объектов культурного наследия у собственников, в том числе по ул.Ульянова, 8А.