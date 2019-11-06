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Спорт

Елена Бондарева из Дзержинска завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по самбо

08 ноября 2019 17:49  [75] Спорт

Фото: администрация Дзержинска

Елена Бондарева из Дзержинска завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по самбо среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 8 ноября 2019 года.

Чемпионат проходил в городе Сеул, в Южной Корее. Спортсменка стала уже 4-х кратной чемпионкой мира по самбо.

Администрация поздравила Елену Бондареву с отличным выступлением на Чемпионате мира.

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