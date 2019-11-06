Фото:
Елена Бондарева из Дзержинска завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по самбо среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 8 ноября 2019 года.
Чемпионат проходил в городе Сеул, в Южной Корее. Спортсменка стала уже 4-х кратной чемпионкой мира по самбо.
Администрация поздравила Елену Бондареву с отличным выступлением на Чемпионате мира.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+