Елена Бондарева из Дзержинска завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по самбо Спорт

Фото: администрация Дзержинска

Елена Бондарева из Дзержинска завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по самбо среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 8 ноября 2019 года.

Чемпионат проходил в городе Сеул, в Южной Корее. Спортсменка стала уже 4-х кратной чемпионкой мира по самбо.

Администрация поздравила Елену Бондареву с отличным выступлением на Чемпионате мира.