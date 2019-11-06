Правила использования фейерверков

Новогодние праздники тяжело представить без мандаринов, шампанского и салюта. И если к первым двум факторам не такие серьезные требования, то к выбору фейерверка стоит подходить с особой тщательностью. Лучше покупать данные изделия в проверенных магазинах, например, таких как super-salut.com.ua.

На что обращать внимание при выборе салюта?

Во время новогодних праздников часто встречаются новости о том, что из-за неправильной эксплуатации или некачественного изделия, запуск фейерверков закончился серьезными последствия для человека. Чтобы максимально обезопасить себя и своих знакомых, к выбору салюта нужно подходить с особой тщательностью.

В первую очередь, если покупка осуществляется через обычный магазин, то стоит детально рассмотреть упаковку. Если на ней есть какие-нибудь даже незначительные повреждения, то лучше ее не брать. Кроме того, желательно узнать у продавца о производителе, чтобы не попасть на низкокачественную подделку.

При покупке через интернет-магазин, нужно посмотреть сертификаты продавца, а также тщательно прочитать описание к товару. Кроме того, довольно часто под самой продукцией оставляются отзывы другие клиенты, которые тоже нужно учитывать.

Правила эксплуатации

Чтобы праздник не закончился для человека больницей, во время использования фейерверкеров нужно придерживаться правил их эксплуатации. К примеру, используя однозарядную салютную установку, после ее поджога обязательно нужно отойти на безопасное расстояние. Некоторые установки могут начинать выстрелы с небольшой задержкой, поэтому даже если салютная установка спустя пару секунд не начала работать, не нужно сразу же подходить и проверять ее. Лучше выждать несколько минут.

С особой осторожностью нужно подходить к многозарядным салютным установкам. Если установка закончила выстрелы, не нужно мгновенно к ней бежать. Довольно часто происходит так, что между взрывами происходят небольшие заминки. Немного терпения человеку поможет сохранить его здоровье.

Используя салютные установки, нужно в первую очередь думать о своей безопасности, а только потом о развлечениях, чтобы не провести дальнейшие праздники в больнице.

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