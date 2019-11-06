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Общество

Новую пожарную технику получил нижегородский деплесхоз

10 ноября 2019 12:49  [53] Общество
Новую пожарную технику получил нижегородский деплесхоз

Новую пожарную технику получил нижегородский деплесхоз

Новую пожарную технику получил нижегородский департамент лесного хозяйства в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, получены четыре пожарные автоцистерны лесного исполнения АЦ 1,6-40 на базе ГАЗ 33083, которые предназначены для транспортировки к месту лесного пожара личного состава и оборудования. Также, по словам директора регионального деплесхоза Романа Воробьёва, до конца года поступит на вооружение ещё два автомобиля повышенной проходимости.

Отмечается, что обновление автопарка проходит в дополнение к ранее уже приобретённой технике в рамках проекта "Сохранение лесов", реализуемого в рамках нацпроекта "Экология".

"Расширение парка техники стало возможным благодаря выделению дополнительных средств в размере 17,5 млн рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта "Экология", - уточнил директор департамента.

Стоит добавить, что все мероприятия по охране лесов от пожаров в этом году выполнены на 100%. Кроме того, в бюджетных учреждениях приступили к ремонту и консервации лесопожарной техники, а лесничествами и департаментом начата разработка планов тушения лесных пожаров на 2020 год.

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