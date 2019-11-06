фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Дорогу затопило в Уренском районе. Об этом сообщает пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В частности, затоплено дорожное полотно трассы местного значения Арья – Атазик, в 500 м от посёлка Атазик. В частности, информация об этом поступила 10 ноября около 12:00.
Отмечается, что причиной затопления стали обильные дожди.
В спасательном ведомстве заверяют, что все вопросы жизнеобеспечения в посёлке решены, в эвакуации необходимости нет.
В настоящее время на место от МЧС направлены два человека, проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+