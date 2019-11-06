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Происшествия

Дорогу затопило в Уренском районе

10 ноября 2019 14:57  [278] Происшествия
фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Дорогу затопило в Уренском районе. Об этом сообщает пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В частности, затоплено дорожное полотно трассы местного значения Арья – Атазик, в 500 м от посёлка Атазик. В частности, информация об этом поступила 10 ноября около 12:00.

Отмечается, что причиной затопления стали обильные дожди.

В спасательном ведомстве заверяют, что все вопросы жизнеобеспечения в посёлке решены, в эвакуации необходимости нет.

В настоящее время на место от МЧС направлены два человека, проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки.

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