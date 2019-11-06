Флигель старинной усадьбы на Б. Покровской в Нижнем Новгороде отреставрируют к середине декабря Общество

фото с сайта НГИАМЗ

Флигель старинной усадьбы на Б. Покровской в Нижнем Новгороде отреставрируют к середине декабря. Соответствующий электронный аукцион завершён на сайте госзакупок.

В частности, реставрации подлежит ОКН "Усадьба И.К. Лопашева. Флигель". Заказчиком работ является нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Т.к. была подана только одна заявка, но она соответствовала требованиям законодательства и документации аукциона, то торги были признаны несостоявшимися, а контракт решено заключить с единственным участником – ООО "СК Рестком" по начальной (максимальной) цене почти в 11,605 млн рублей.

В перечне работ: реставрация фасадов, ремонт кровли, противоаварийные работы. Кроме того, исполнитель должен отремонтировать внутренние помещения и инженерные сети (электроснабжение, отопление), установить охранную и пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией.

В техзадании уточняется, со стороны боковых фасадов, по периметру наружных стен дворовой территории разрушена отмостка. Со стороны восточного фасада на отдельных участках цоколя наблюдаются следы биопоражения и разрушения штукатурного слоя, разрушение кирпичной кладки на оголенных участках. Также имеются локальные разрушения окрасочного и штукатурного слоев на фасадах; замачивание и деструкция кирпичной кладки, высолы на поверхности в местах расположения водосточных желобов и в цокольной части.

Подрядчик должен произвести все работы к 13 декабря 2019 года. По данным на сайте НГИАМЗ, расположенный в здании выставочный зал "Покровка, 8" с 4 ноября уже закрыли на реконструкцию.

СПРАВКА

"Усадьба И.К. Лопашева. Флигель". 1870 г. И.К. Кострюков. расположена по адресу: г.Н. Новгород, ул. Пискунова, 8/8, литера Б. Памятник истории и культуры регионального значения. Парадным (западным) фасадом флигель выходит на ул. Большую Покровскую. Объект имеет хорошую сохранность исторического облика. В настоящее время главный фасад имеет два витринных окна большой площади остекления. Внутренняя планировка почти не менялась (появились перегородки в ХХ в., когда объект использовался как коммунальные квартиры) и представляет собой анфиладу.