Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2019 17:05  [55] Флигель старинной усадьбы на Б. Покровской в Нижнем Новгороде отреставрируют к середине декабря
10 ноября 2019 14:24  [112] Летучие лисицы в нижегородском зоопарке дали потомство
10 ноября 2019 12:49  [97] Новую пожарную технику получил нижегородский деплесхоз
10 ноября 2019 10:16  [141] Горячая линия по поддержке и развитию талантов у детей и молодежи стартует в Нижегородской области
09 ноября 2019 16:24  [198] Говядина, свинина и лук подешевели в Нижегородской области
09 ноября 2019 14:58  [223] Почти на 30% больше льноволокна убрано в Нижегородской области в нынешнем году
09 ноября 2019 12:29  [169] Профориентационные консультации для предпенсионеров пройдут в Нижегородской области
09 ноября 2019 09:19  [245] Превышена в 1,5 раза ПДК формальдегида в Советском районе Нижнего Новгорода
08 ноября 2019 19:06  [331] Нижний сегодня: главные события дня
08 ноября 2019 17:26  [565] Самый старый деревянный дом в Нижнем Новгороде отремонтируют до конца года
Общество

Флигель старинной усадьбы на Б. Покровской в Нижнем Новгороде отреставрируют к середине декабря

10 ноября 2019 17:05  [55] Общество
фото с сайта НГИАМЗ

фото с сайта НГИАМЗ

Флигель старинной усадьбы на Б. Покровской в Нижнем Новгороде отреставрируют к середине декабря. Соответствующий электронный аукцион завершён на сайте госзакупок.

В частности, реставрации подлежит ОКН "Усадьба И.К. Лопашева. Флигель". Заказчиком работ является нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Т.к. была подана только одна заявка, но она соответствовала требованиям законодательства и документации аукциона, то торги были признаны несостоявшимися, а контракт решено заключить с единственным участником – ООО "СК Рестком" по начальной (максимальной) цене почти в 11,605 млн рублей.

В перечне работ: реставрация фасадов, ремонт кровли, противоаварийные работы. Кроме того, исполнитель должен отремонтировать внутренние помещения и инженерные сети (электроснабжение, отопление), установить охранную и пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией.

В техзадании уточняется, со стороны боковых фасадов, по периметру наружных стен дворовой территории разрушена отмостка. Со стороны восточного фасада на отдельных участках цоколя наблюдаются следы биопоражения и разрушения штукатурного слоя, разрушение кирпичной кладки на оголенных участках. Также имеются локальные разрушения окрасочного и штукатурного слоев на фасадах; замачивание и деструкция кирпичной кладки, высолы на поверхности в местах расположения водосточных желобов и в цокольной части.

Подрядчик должен произвести все работы к 13 декабря 2019 года. По данным на сайте НГИАМЗ, расположенный в здании выставочный зал "Покровка, 8" с 4 ноября уже закрыли на реконструкцию.

СПРАВКА
"Усадьба И.К. Лопашева. Флигель". 1870 г. И.К. Кострюков. расположена по адресу: г.Н. Новгород, ул. Пискунова, 8/8, литера Б. Памятник истории и культуры регионального значения. Парадным (западным) фасадом флигель выходит на ул. Большую Покровскую. Объект имеет хорошую сохранность исторического облика. В настоящее время главный фасад имеет два витринных окна большой площади остекления. Внутренняя планировка почти не менялась (появились перегородки в ХХ в., когда объект использовался как коммунальные квартиры) и представляет собой анфиладу.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph