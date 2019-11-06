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Культура и отдых

Первые в этом сезоне массовые катания на открытом катке прошли в Нижнем Новгороде

10 ноября 2019 18:23  [74] Культура и отдых
Первые в этом сезоне массовые катания на открытом катке прошли в Нижнем Новгороде

Первые в этом сезоне массовые катания на открытом катке прошли в Нижнем Новгороде

Первые в наступающем сезоне массовые катания на открытой площадке прошли на нижегородском стадионе "Труд" 9 ноября. Об этом сообщает администрация стадиона (Сормовский район, бул. Юбилейный, 30).

Планируется, что теперь они будут проводиться на регулярной основе по выходным. В частности, предполагается два сеанса: с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 21:00.

Стоит отметить, что вход на каток платный, коньки при необходимости могут быть предо на стадионе также работает прокат коньков.

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