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Общество

Учёные предупреждают о климатической катастрофе

11 ноября 2019 02:15  [72] Общество

Фото: С сайта https://microdevices.jpl.nasa.gov

Центр ФОБОС (компания, занимающаяся внедрением новых технологий обработки и визуализации метеорологической информации) сообщает, что более 11 тысяч учёных из 153 стран мира, включая Россию, заявили, что они "несут моральное обязательство перед человечеством, поэтому решились в открытом доступе предупредить мир о катастрофической угрозе", связанной с изменением климата.

По данным ФОБОС, предупреждение составлено на исследованиях и анализе информации, полученной за последние 40 лет наблюдений.

Мнение ученых.

В сообщении ФОБОС приводится точка зрения ученых, которые считают, что сегодня необходимы масштабные совместные усилия по сохранению земной биосферы, чтобы избежать "неописуемых страданий" из-за климатического кризиса, который наступил и ускоряется быстрее, чем ожидалось ранее, ещё несколько лет назад.

С сайта weather.gov

"Нынешнее видение кризиса более сурово – оно угрожает природным экосистемам и судьбе человечества", - говорится в сообщении.

Совокупность факторов.

Специалисты центра утверждают, что большинство публичных дискуссий об изменении климата касается только роста температуры, и в них не рассматривается вся широта и взаимосвязь человеческой деятельности и реальные опасности, связанные с потеплением планеты.

ФОБОС поясняет, что учёные предприняли попытку все это проанализировать в статье, размещенной в научном журнале BioScience. Опубликованные данные включают в себя анализ и тенденцию выбросов парниковых газов, потребления энергии, глобального потепления, роста народонаселения, темпов обезлесения, потери массы полярных льдов, ВВП и других факторов.

Концентрация углекислого газа. 

В первую очередь, климатический кризис тесно связан с чрезмерным потребительским отношением и образом жизни, что ведёт к постоянному росту парниковых газов, поясняют ученые.

"Наиболее богатые страны несут основную ответственность за этот процесс и, как правило, имеют самые высокие показатели выбросов CO2 на душу населения", - считают специалисты.

С сайта twitter.com

Ученые утверждают, что "глубокие тревожные признаки деятельности человека" ведут к росту концентрации углекислого газа в атмосфере. В этот перечень входят глобальные потери растительного и древесного покрова, потребление ископаемого топлива, количество перевозимых авиапассажиров и т.д.

Есть обнадеживающие признаки, например - рост солнечной и ветровой энергетики, но этого, по мнению ученых, на общем фоне недостаточно.

Что предлагают ученые?

Ученые считают, что миру нужны "смелые и радикальные" преобразования в экономической и демографической политике. Для этого они предлагают несколько решений, которые необходимо предпринять, чтобы уменьшить наихудшие последствия изменения климата.

Первый шаг касается энергии.

С сайта twitter.com

Мир должен быстро внедрить массовые методы повышения энергоэффективности и энергосбережения и заменить ископаемое топливо низкоуглеродными возобновляемыми источниками энергии, считают специалисты.

Второй шаг:

Оперативно сократить выбросы короткоживущих климатических загрязнителей, включая метан, сажу и гидрофторуглероды.

С сайта teknoblog.ru

Третий шаг:

С сайта video-roulette24.ru

Защита и восстановление экосистемы Земли. Фитопланктон, коралловые рифы, леса, саванны, луга, почвы и другие экосистемы в значительной степени улавливают атмосферный CO2. Растения, животные и микроорганизмы играют важную роль в круговороте и хранении углерода и питательных веществ.

Четвёртый шаг касается питания:

С сайта 1zoom.ru

В рационе человека должны преобладать растительные продукты при одновременном сокращении глобального потребления продуктов животного происхождения.

Пятый шаг – экономика:

Чрезмерная добыча материалов и чрезмерная эксплуатация экосистем, обусловленная экономическим ростом, должны быть сокращены для поддержания долгосрочной устойчивости биосферы; необходим переход к безуглеродной экономике и т.д.

С сайта pixnio.com

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