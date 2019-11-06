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Общество

Клубы скандинавской ходьбы открыты в каждом районе Нижнего Новгорода

11 ноября 2019 09:21  [45] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В каждом районе Нижнего Новгорода на базе территориальных общественных самоуправлений (ТОС) открыты клубы скандинавской ходьбы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации 11 ноября 2019 года.

"Скандинавская ходьба способствует борьбе с последствиями инсульта, во время занятий работают все мышцы. К тому же в группах мы не просто занимаемся, а общаемся и дружим", - рассказала председатель ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный Ольга Шумилова.

Активисты территориального общественного самоуправления приглашают нижегородцев принять участие в занятиях скандинавской ходьбой.

Ранее сообщалось, что до конца года планируется открытие 15 соседских центров на базе территориальных общественных самоуправлений.

Район

 Клуб Место сбора Расписание

Автозаводский

 ТОС № 16 пос. Мостоотряд клуб «Пеший час»
 		 Возле дома № 28 пос. Мостоотряд. Среда
10.00 – 11.30

Канавинский

 ТОС «ЭЖК, Мещерское озеро», группа здоровья «Скандинавска ходьба»

ТОС «Гордеевский», группа здоровья «Скандинавска ходьба»
 




Вокруг Мещерского озера (сбор около мостика)
 		 Понедельник – пятница
10.00
 





Вторник, четверг
10.00

Ленинский

 ТОС «Комсомольский»,
группа здоровья «Скандинавская ходьба»

ТОС «Двигатель»,
группа здоровья «Скандинавская ходьба»

ТОС «Молитовский затон»,
группа здоровья «Скандинавская ходьба»
 		 сквер «Техноткань», ул. Даргомыжского, 13






парк «Дубки»




парк Станкозавода		 понедельник, четверг
14.00




вторник, четверг
13.00



понедельник, среда, пятница
15.00

Московский

 ТОС «Орджоникидзе», группа здоровья «Пешком за здоровьем»
 		 Возле дома № 9 по ул. Орджоникидзе Вторник, четверг
7.30 - 8.30, 9.00 – 10.00

Нижегородский

 ТОС «Усилова», клуб «Бодрость»

ТОС «Верхние Печеры» группа здоровья «Скандинавская ходьба»
 		 Стадион на ул. Усилова, 6



Стадион ул. Верхнепечерская, 2		 Понедельник, среда
17.00

Понедельник, среда
10.00

Приокский

 ТОС «Созвездие» клуб «Пойдем за здоровьем»
 		 пр.Гагарина, 146 Вторник, четверг
11.00 - 13.00

Советский

 ТОС «Бориса Корнилова», клуб «Здоровый образ жизни»
 		 Спорт площадка МБОУ школа №46 Понедельник, среда
8.30 – 10.30

Сормовский

 ТОС центра Сормова группа здоровья «Скандинавская ходьба»
 		 Сормовский парк (у входа на центральную аллею) Вторник, четверг, суббота
10.00-11.00

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