Клубы скандинавской ходьбы открыты в каждом районе Нижнего Новгорода

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В каждом районе Нижнего Новгорода на базе территориальных общественных самоуправлений (ТОС) открыты клубы скандинавской ходьбы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации 11 ноября 2019 года.
"Скандинавская ходьба способствует борьбе с последствиями инсульта, во время занятий работают все мышцы. К тому же в группах мы не просто занимаемся, а общаемся и дружим", - рассказала председатель ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный Ольга Шумилова.
Активисты территориального общественного самоуправления приглашают нижегородцев принять участие в занятиях скандинавской ходьбой.
Ранее сообщалось, что до конца года планируется открытие 15 соседских центров на базе территориальных общественных самоуправлений.
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Район
|Клуб
|Место сбора
|Расписание
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Автозаводский
|ТОС № 16 пос. Мостоотряд клуб «Пеший час»
|Возле дома № 28 пос. Мостоотряд.
|Среда
10.00 – 11.30
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Канавинский
|ТОС «ЭЖК, Мещерское озеро», группа здоровья «Скандинавска ходьба»
ТОС «Гордеевский», группа здоровья «Скандинавска ходьба»
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Вокруг Мещерского озера (сбор около мостика)
|Понедельник – пятница
10.00
Вторник, четверг
10.00
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Ленинский
|ТОС «Комсомольский»,
группа здоровья «Скандинавская ходьба»
ТОС «Двигатель»,
группа здоровья «Скандинавская ходьба»
ТОС «Молитовский затон»,
группа здоровья «Скандинавская ходьба»
|сквер «Техноткань», ул. Даргомыжского, 13
парк «Дубки»
парк Станкозавода
|понедельник, четверг
14.00
вторник, четверг
13.00
понедельник, среда, пятница
15.00
|
Московский
|ТОС «Орджоникидзе», группа здоровья «Пешком за здоровьем»
|Возле дома № 9 по ул. Орджоникидзе
|Вторник, четверг
7.30 - 8.30, 9.00 – 10.00
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Нижегородский
|ТОС «Усилова», клуб «Бодрость»
ТОС «Верхние Печеры» группа здоровья «Скандинавская ходьба»
|Стадион на ул. Усилова, 6
Стадион ул. Верхнепечерская, 2
|Понедельник, среда
17.00
Понедельник, среда
10.00
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Приокский
|ТОС «Созвездие» клуб «Пойдем за здоровьем»
|пр.Гагарина, 146
|Вторник, четверг
11.00 - 13.00
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Советский
|ТОС «Бориса Корнилова», клуб «Здоровый образ жизни»
|Спорт площадка МБОУ школа №46
|Понедельник, среда
8.30 – 10.30
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Сормовский
|ТОС центра Сормова группа здоровья «Скандинавская ходьба»
|Сормовский парк (у входа на центральную аллею)
|Вторник, четверг, суббота
10.00-11.00
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