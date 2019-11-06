Клубы скандинавской ходьбы открыты в каждом районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В каждом районе Нижнего Новгорода на базе территориальных общественных самоуправлений (ТОС) открыты клубы скандинавской ходьбы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации 11 ноября 2019 года.

"Скандинавская ходьба способствует борьбе с последствиями инсульта, во время занятий работают все мышцы. К тому же в группах мы не просто занимаемся, а общаемся и дружим", - рассказала председатель ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный Ольга Шумилова.

Активисты территориального общественного самоуправления приглашают нижегородцев принять участие в занятиях скандинавской ходьбой.

Ранее сообщалось, что до конца года планируется открытие 15 соседских центров на базе территориальных общественных самоуправлений.