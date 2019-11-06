Житель Сарова получил 13 лет за принуждение к заключению кредитных договоров Происшествия

Житель Сарова получил 13 лет за принуждение к заключению кредитных договоров. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 11 ноября 2019 года, было совершено 8 преступлений против собственности

Судом установлено, что в течение 2012 года 5 местных жителей по предварительному сговору систематически принуждали своих земляков, ведущих антисоциальный образ жизни, к заключению кредитных договоров на приобретение различного рода техники. Однако 7 потерпевших ни денежных средств, ни приобретаемой продукции магазина не получали. Кроме того, двум жителям нанесли побои.

Полученные в результате совершения преступления денежные средства в размере более 700 тысяч рублей похищены участниками преступной группы и в последующем поделены между собой.

Ранее 4 злоумышленника осуждены к лишению свободы, а в отношении 38- летнего саровчанина уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил злоумышленнику наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.