Нижегородский филиал "Т Плюс" получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер вручил его главному инженеру филиала Станиславу Иванову 8 ноября в Москве на совещании главных инженеров филиалов компании.

Документ, выданный по итогам проверки готовности станций и тепловых сетей филиала работе в отопительный сезон, подтверждает выполнение всех необходимых условий для обеспечения надежной работы в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.

В ходе подготовки к ОЗП на объектах филиала выполнен запланированный объем работ по ремонту и реконструкции основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, магистральных, квартальных и распределительных тепловых сетей. На станциях созданы нормативные запасы резервного топлива и материалов, позволяющие обеспечить бесперебойную работу в условиях максимальных нагрузок, проведена подготовка эксплуатационного персонала к работе в зимних условиях.

"Объемы и качество проведенной подготовки позволяют рассчитывать на надежное прохождение ОЗП станциями и тепловыми сетями филиала", – отметил Станислав Иванов.