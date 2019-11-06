Более 20 домов Нижнего Новгорода отключены от тепла 11 ноября Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Более 20 домов Нижнего Новгорода отключены от тепла 11 ноября 2019 года. Как сообщили в ГУ МЧС России по регину, произошло нарушение подачи теплоснабжения в Автозаводском районе.

Под нарушение попали 22 многоквартирных жилых дома (более 6 тысяч человек).

Социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Теплоноситель из системы отопления не сливался. Ремонтно-восстановительные работы проводят сотрудники АО "Теплосети".

Ориентировочное время завершения работ – около 21 часа 11 ноября.